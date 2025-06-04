- Home
- Webinars empresariales Xe para soluciones globales de pago - Xe
Seminarios web sobre pagos ERP
Aprende a agilizar las cuentas a pagar con capacidades integradas de pago y soluciones de divisas para ERP.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Descubre el poder de los pagos integrados
Descubre cómo optimizar los pagos a proveedores en Microsoft Dynamics 365 Business Central con la solución de pagos integrada de Xe. Optimiza los flujos de trabajo, benefíciate de la validación bancaria en tiempo real y aprovecha los informes automatizados para aumentar la eficiencia.
Microsoft Dynamics 365 Finanzas
Automatiza tu proceso de facturación y pagos
Descubre cómo automatizar el procesamiento de facturas con OCR y luego procesa los pagos todo dentro de Dynamics 365 Finance. Mira demostraciones en directo de expertos de Xe y Microsoft que te mostrarán cómo optimizar tu flujo de trabajo de cuentas a pagar.
¿Quieres ver nuestra solución ERP en acción?
Agiliza tus operaciones y simplifica los pagos globales con la solución ERP de Xe. Experimenta de primera mano cómo nuestra tecnología de pagos integrada se integra perfectamente en tu sistema ERP, mejorando la eficiencia y ahorrándote tiempo. ¿Listo para transformar tu negocio?