Un camino seguro para el legado de tu familia

Entendemos el valor de preservar lo que importa para tus seres queridos. Confía en nosotros para transferencias de herencia seguras, rápidas y fiables al extranjero, ofreciendo tranquilidad para ti y tu familia.

Transfiere una herencia internacional a tu banco

Recibir una herencia, especialmente del extranjero, puede ser una experiencia significativa y emocional. Xe es de confianza para millones de personas para ayudar a que el proceso sea lo más sencillo y seguro posible, asegurando que los fondos te lleguen rápidamente y con comisiones o complicaciones mínimas.

Compara tarifas y quédate con más de lo que es tuyo

Ofrecemos constantemente tipos de cambio que superan al banco para que puedas conservar más dinero en tu bolsillo. Con precios iniciales y sin comisiones sorpresa, eclipsamos a los bancos tradicionales.

Experimenta la ventaja de Xe

Mejores tarifas que los bancos

Ofrecemos constantemente tipos de interés que superan al banco, ofreciéndote el máximo valor por tu dinero. Compáranos con tu banco y ve la diferencia.

Tarifas bajas o nulas

Cobramos menos, así que ahorras más. Además, siempre mostramos todas las comisiones antes de que confirmes tu transferencia, para que sepas exactamente por qué estás pagando.

Transferencias rapidísimas

Hacemos que enviar dinero al extranjero sea rápido y fácil. El 90% de las transferencias llegan en minutos, asegurando que tu dinero llegue a su destino cuando lo necesites.

20 años de experiencia

Nuestra reputación se basa en la confianza. Más de 280 millones de personas confían en nuestros servicios seguros para procesar miles de transacciones globales cada día.

Seguimiento en tiempo real

Con nuestro seguimiento de transferencias en tiempo real, siempre estás informado. Accede a actualizaciones en tiempo real en cualquier momento, directamente desde tu cuenta.

Envíalo en una sola transferencia

Xe ofrece límites de envío más altos que otros servicios de transferencia, así que no tienes que dividir ni enviar múltiples transferencias para el dinero de tu herencia.

Como parte de la familia Euronet Worldwide, nuestros clientes confiaron en nosotros el año pasado para procesar de forma segura más de 115.000 millones de dólares en transferencias internacionales de dinero. Con excelentes tipos de interés y bajas comisiones, facilitamos enviar dinero al extranjero.

Soporte experto global de transferencias 24/5

¿Necesitas ayuda para enviar una herencia o gestionar una transferencia de dinero importante? Nuestros expertos en transferencias están aquí para ayudarte: ¡contacta con nosotros hoy mismo para recibir apoyo personalizado!

Transfiere más con límites de envío más altos

Ofrecemos límites de transferencia más altos que los bancos tradicionales, permitiéndote enviar más en una sola transferencia. Despídete de la división de cantidades mayores y disfruta de una forma más sencilla y eficiente de mover tu dinero.

Cómo transferir dinero de herencia con Xe

Crea una cuenta

Sólo te llevará unos minutos. Solo necesitamos tu dirección de correo electrónico y algunos datos adicionales.

Cotización instantánea

Obtén una tasa de transferencia de dinero en vivo mejor que la del banco para tu moneda elegida.

Enviar dinero

Añade todos los detalles necesarios y organiza la transferencia. Cuando tengamos los fondos, nos encargaremos del resto.

Haz un seguimiento de tu transferencia

Haz un seguimiento de tu transferencia en cada paso del proceso. Activa las notificaciones para que te actualicen la transferencia.

Cuidado con posibles estafas de herencia

Las estafas de herencia son una táctica común utilizada por los estafadores para engañar a las víctimas y que compartan información personal o paguen comisiones por una herencia falsa. Protéjate verificando las reclamaciones y comprobando las credenciales.

Comprensión del impuesto sobre sucesiones

Heredar bienes del extranjero puede conllevar responsabilidades fiscales complejas y poco conocidas. Si se te nombra beneficiario de una herencia internacional, es fundamental buscar asesoramiento de un abogado especializado en derecho fiscal con experiencia en asuntos transfronterizos. Pueden ayudarte a gestionar con confianza tanto las normativas fiscales locales como internacionales, protegiéndote de posibles trampas y asegurando el cumplimiento total de la ley.

Descubre qué más puede hacer Xe por ti

¿Tienes curiosidad por el alcance de nuestra experiencia? Nuestros clientes confían en nosotros para todo, desde transferencias diarias hasta transacciones importantes. Explora nuestras opciones de transferencia más populares.

