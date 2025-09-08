Compara los mejores tipos de cambio
Compare los tipos de cambio de divisas de los principales proveedores de transferencia de dinero para asegurarse de obtener el mejor valor para sus transacciones de cambio de divisas.
|Proveedor
|Tipo de Cambio
|Comisión de Transferencia
|El Destinatario Recibe
0.830100
|$0
0.829592
|$0
€829.59
-0.50 EUR
0.827292
|$0
€827.29
-2.80 EUR
0.825758
|$0
€825.75
-4.34 EUR
0.827206
|$5.00
€823.07
-7.02 EUR
0.822521
|$5.00
€818.40
-11.69 EUR
¿Buscas tu banco?
Ver todos los proveedores
Compare y obtenga mejores tipos de cambio
¿Te preguntas cómo ofrecemos siempre las mejores tasas de interés que ofrecen los bancos? En Xe, la mayoría de las transferencias se gestionan localmente, evitando intermediarios que añaden costes y ralentizan el proceso. Esto significa menos comisiones, menos retrasos y más ahorros para ti.
Compare el valor más allá de las tarifas de transferencia de dinero
Sabemos que las excelentes tarifas son solo el comienzo. Su dinero merece soporte especializado, opciones de transferencia flexibles, velocidades de transferencia rápidas y seguridad confiable. Lo combinamos todo para brindarle una experiencia de transferencia fluida y sin estrés.
Experimente la diferencia Xe
Transacciones seguras
Con cifrado avanzado de datos y regulación a través de instituciones financieras en todo el mundo, puedes confiar en que tu dinero está seguro.
Transferencias rápidas
En Xe, sabemos lo importante que es que tu dinero llegue a su destino de forma rápida y confiable. Más del 90 % de nuestras transferencias llegan en minutos.
Tarifas transparentes
Ofrecemos precios claros sin cargos sorpresa. Disfruta de nuestros tipos de cambio más convenientes que los bancarios y maximiza tus transferencias al enviar con Xe.
Compara proveedores y lleva tu dinero más lejos
En cuanto a transferencias de dinero, no todos los proveedores ofrecen el mismo alcance ni el mismo valor. Compare y vea cómo nuestra red global, con presencia en 220 países y más de 35 divisas, garantiza que su dinero llegue más lejos de lo que creía posible.
Compare los tipos de cambio de Xe con los de los bancos
Programar tu transferencia cuando los tipos de cambio te favorezcan puede marcar una gran diferencia. Los tipos de cambio fluctúan, así que estar al tanto de las tendencias y enviar dinero en el momento oportuno aumenta significativamente el valor de tu transferencia. Mantente a la vanguardia con nuestro conversor de divisas en tiempo real y envía en el momento perfecto.
Millones de personas en todo el mundo confían en Xe
¿Listo para comenzar?
¿A qué esperas? Compara los tipos de cambio con Xe y consigue el mejor precio para tus transferencias internacionales. Tu primera transferencia está a solo unos clics: ¡empieza ahora y lleva tu dinero más lejos!
Preguntas frecuentes
Una herramienta de comparación de tipos de cambio te permite evaluar cuánto dinero recibirá tu destinatario según el tipo de cambio, las comisiones y la velocidad de transferencia de diferentes proveedores. Te ayuda a tomar decisiones informadas y a obtener el mejor precio al enviar dinero internacionalmente.
Los tipos de cambio pueden variar significativamente entre proveedores; incluso una pequeña diferencia puede afectar el importe final que recibe el destinatario. Al comparar tipos y comisiones, evita pagar de más y garantiza que una mayor parte de su dinero llegue a su destino.
Algunos proveedores incluyen recargos ocultos en sus tipos de cambio o cobran comisiones por servicio. En Xe, te informamos con claridad sobre lo que pagas. Nuestra herramienta de comparación desglosa el tipo de cambio y las comisiones aplicables para que puedas ver el coste real de tu transferencia.
El mejor tipo de cambio depende tanto del tipo de cambio como de las comisiones asociadas. Nuestra herramienta de comparación calcula el total que recibirá su destinatario después de aplicar las comisiones, lo que le ayuda a identificar fácilmente la mejor opción para el par de divisas elegido y el importe de la transferencia.
Los bancos suelen cobrar comisiones más altas y ofrecer tipos de cambio menos competitivos que los servicios de transferencia de dinero especializados. Proveedores como Xe están diseñados específicamente para transferencias internacionales de dinero, ofreciendo mejores tipos de cambio, un servicio más rápido y precios transparentes.
Los tiempos de transferencia varían según el proveedor y el destino. En Xe, más del 90 % de las transferencias se completan en minutos. Nuestra herramienta de comparación incluye tiempos cuando están disponibles para que puedas elegir un proveedor que equilibre velocidad y costo.