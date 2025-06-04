Comparar proveedores por moneda
Selecciona la moneda a la que deseas enviar dinero y te mostraremos qué proveedores ofrecen las mejores tarifas.
Todas las divisas
Ariary malgacheMGA
Baht tailandésTHB
Birr EtíopeETB
Bolíviano de BoliviaBOB
Cedi ghanésGHS
Chelín kenianoKES
Chelín tanzanoTZS
Chelín ugandésUGX
Colón costarricenseCRC
Corona checaCZK
Corona danesaDKK
Corona noruegaNOK
Corona suecaSEK
Dalasi gambianoGMD
Dinar argelinoDZD
Dinar bareiníBHD
Dinar de JordaniaJOD
Dinar kuwaitíKWD
Dinar macedonioMKD
Dinar serbioRSD
Dinar tunisioTND
Dírham de los EAUAED
Dírham marroquíMAD
Dólar australianoAUD
Dólar bahameñoBSD
Dólar canadienseCAD
Dólar de Barbados o BajaBBD
Dólar de BrunéiBND
Dólar de Hong KongHKD
Dólar de las Islas SalomónSBD
Dólar de NamibiaNAD
Dólar de TrinidadTTD
Dólar del Caribe OrientalXCD
Dólar estadounidenseUSD
Dólar fiyianoFJD
Dólar guyanésGYD
Dólar jamaiquinoJMD
Dólar neozelandésNZD
Dólar singapurenseSGD
Dólar surinamésSRD
Dong vietnamitaVND
Dram armenioAMD
Escudo caboverdianoCVE
EuroEUR
Florín húngaroHUF
Franco burundíBIF
Franco CFAXOF
Franco CFA BEAC centroafricanoXAF
Franco CFPXPF
Franco de GuineaGNF
Franco de las ComorasKMF
Franco de YibutiDJF
Franco ruandésRWF
Franco suizoCHF
Gourde haitianoHTG
Guaraní paraguayoPYG
Kina de Papúa Nueva GuineaPGK
Kip laosianoLAK
Kwacha malawianoMWK
Kwacha zambianoZMW
Kyat birmanoMMK
Lari georgianoGEL
Lek albanésALL
Lempira hondureñoHNL
Leone sierraleonésSLE
Leu moldavoMDL
Leu rumanoRON
Leva búlgaraBGN
Libra egipciaEGP
Libra esterlinaGBP
Lira turcaTRY
Loti basothoLSL
Manat azerbaiyanoAZN
Marco convertible bosnioBAM
Metical mozambiqueñoMZN
Naira nigerianaNGN
Nakfa eritreoERN
Ngultrum butanésBTN
Nuevo dólar taiwanésTWD
Ouguiya mauritanoMRU
Pa'anga tonganésTOP
Peso argentinoARS
Peso chilenoCLP
Peso colombianoCOP
Peso dominicanoDOP
Peso filipinoPHP
Peso mexicanoMXN
Peso uruguayoUYU
Pula botsuanésBWP
Quetzal guatemaltecoGTQ
Rand sudafricanoZAR
Real brasileroBRL
Rial de OmánOMR
Riel camboyanoKHR
Ringgit malasioMYR
Riyal cataríQAR
Riyal de Arabia SauditaSAR
Rublo rusoRUB
Rupia de las SeychellesSCR
Rupia de MauricioMUR
Rupia de Sri LankaLKR
Rupia indiaINR
Rupia indonesiaIDR
Rupia nepalesaNPR
Rupia pakistaníPKR
Shequel israelíILS
Sol peruanoPEN
Somoni tayikoTJS
Taka bengalíBDT
Tala samoanoWST
Tugrik mongolMNT
Vatu de Ni-VanuatuVUV
Won surcoreanoKRW
Yen japonésJPY
Yuan renminbi chinoCNY
Zloty polacoPLN