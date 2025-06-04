El costo de enviar dinero a otro país varía según la forma de pago que elija, el tipo de dinero que envíe y el lugar al que lo envíe. Si usa la aplicación Xe o ingresa en línea, puede ver el costo exacto antes de enviar su dinero. Debido a que utilizamos tipos de cambio en vivo, el costo de su transferencia podría cambiar antes de que finalice la transacción. Si eso sucede, se lo informaremos de inmediato. En algunos países, las personas deben pagar una tarifa cuando usan una tarjeta de crédito o débito para su transferencia de dinero. Esta tarifa es un porcentaje del monto total que está enviando. Además, si usa una tarjeta de crédito, su compañía de tarjeta podría cobrarle una tarifa separada llamada tarifa por adelanto de efectivo. Si necesita enviar dinero rápidamente, le recomendamos que use una tarjeta: la mayoría de las transferencias con tarjeta se completan en minutos. Si paga con una transferencia bancaria o bancaria, no tendrá que pagar una tarifa, pero podría demorar hasta cuatro días hábiles para que el dinero llegue a la persona a la que se lo está enviando.