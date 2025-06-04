Impulsando todas tus transferencias
Realizamos desde pagos cotidianos hasta transaciones de alto valor. Nuestros clientes confían en nosotros para que todo suceda. ¡Accede hoy mismo a nuestros servicios de transferencia!
Comprar una propiedad en el extranjero
Comprar una casa en el extranjero puede ser emocionante y aterrador al mismo tiempo. Garantizar que sus fondos se transfieran de forma segura y rentable es fundamental. Deje que nos encarguemos de ello.
Mudanza al extranjero
Ya tienes todo preparado para mudarte pero no sabes de cómo enviar tu dinero. Puede ser una tarea abrumadora, pero con nuestra ayuda, no tiene por qué serlo.
Invertir en el extranjero
¿Está buscando ampliar tu cartera con inversiones internacionales? Nuestras tasas, mas competitivas que la de los bancos, le garantizan que sacará el máximo provecho de su dinero.
Gestión de tu vivienda
Tanto si deseas transferir ingresos de tus propiedades de alquiler como si necesitas realizar pagos para tu hipoteca internacional, nos aseguraremos de que tus fondos siempre lleguen con rapidez.
Apoyando a la familia
Crear una vida mejor para usted y su familia requiere coraje y dedicación. Con Xe, puede confiar en que sus seres queridos recibirán el dinero que necesitan de manera rápida y segura.
Transferencia de herencia
Trasladar una herencia puede ser una tarea compleja y abrumadora. Entendemos la necesidad de cuidado y precisión, y estamos aquí para apoyarlo en cada paso del proceso.
Compra de lujo
Las compras de alta gama merecen un servicio tan refinado como tu gustos. Disfruta de transferencias rápidas, confiables y seguras diseñadas para respaldar tus necesidades
Estudiar en el extranjero
Dar el salto a estudiar en el extranjero es emocionante, aunque puede traer incertidumbre. Confía en Xe para transferencias seguras y confiables, para que tus finanzas nunca estén en duda.
¿Listo para comenzar?
Ya sea que esté enviando dinero a sus seres queridos o comprando la casa de sus sueños en el extranjero, Xe lo tiene cubierto. Envíe dinero a más de 190 países en más de 130 monedas. Configurar tu primera transferencia está a solo unos clics de distancia.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Envía dinero en línea con Xe fácilmente siguiendo estos pasos: Inicia sesión o regístrate para obtener un perfil gratuito. Selecciona "País de destino" para tu transferencia. Ingresa el monto en "Envías" o "El destinatario recibe" para la conversión de moneda. Para montos específicos, completa primero "El destinatario recibe". Elige un método de pago: "Tarjeta de débito", "Tarjeta de crédito" o "Transferencia bancaria". Para transferencias urgentes, usa una tarjeta de débito o crédito. Envía a la cuenta bancaria del destinatario o, si está disponible, organiza la recolección en efectivo o envía a una billetera móvil. Proporciona los detalles del destinatario y el motivo de la transferencia. Para transferencias bancarias, espera un correo electrónico de confirmación con nuestros datos bancarios para realizar el pago. ¡Envía tu dinero!
El costo de enviar dinero a otro país varía según la forma de pago que elija, el tipo de dinero que envíe y el lugar al que lo envíe. Si usa la aplicación Xe o ingresa en línea, puede ver el costo exacto antes de enviar su dinero. Debido a que utilizamos tipos de cambio en vivo, el costo de su transferencia podría cambiar antes de que finalice la transacción. Si eso sucede, se lo informaremos de inmediato. En algunos países, las personas deben pagar una tarifa cuando usan una tarjeta de crédito o débito para su transferencia de dinero. Esta tarifa es un porcentaje del monto total que está enviando. Además, si usa una tarjeta de crédito, su compañía de tarjeta podría cobrarle una tarifa separada llamada tarifa por adelanto de efectivo. Si necesita enviar dinero rápidamente, le recomendamos que use una tarjeta: la mayoría de las transferencias con tarjeta se completan en minutos. Si paga con una transferencia bancaria o bancaria, no tendrá que pagar una tarifa, pero podría demorar hasta cuatro días hábiles para que el dinero llegue a la persona a la que se lo está enviando.
Iniciar una transferencia de dinero revela duraciones típicas. Las estimaciones de tiempo de entrega pueden cambiar según la moneda, el destino y el método de pago. Realice un seguimiento de las transferencias mediante la pantalla Actividad en la aplicación o el sitio web de Xe y chatee en vivo con nuestra asistente virtual, Lexi, para obtener ayuda. Opciones de pago más rápidas: Las transferencias comienzan una vez que recibimos su pago. Los pagos con tarjeta son los más rápidos y se procesan casi instantáneamente. Elija el pago con tarjeta para transferencias urgentes. Las transferencias bancarias, los débitos directos son un poco más lentos y demoran hasta 2 días hábiles en llegar a nosotros. Plazos de entrega: Después de recibir su pago, enviamos su dinero. Espere de 1 a 3 días hábiles para que las transferencias lleguen a los destinatarios, según la moneda y el destino. Si tiene inquietudes, chatee con Lexi para realizar un seguimiento de las transferencias.
Para tu seguridad, tenemos límites sobre la cantidad que puedes enviar en una sola transferencia en línea. Límite de transferencia en línea por región: Europa (EU): €350,000 moneda de envío equivalente Reino Unido (UK): £350,000 GBP o moneda de envío equivalente Estados Unidos (US): $535,000 USD o moneda de envío equivalente Canadá (CA): $560,000 CAD o moneda de envío equivalente Australia y Nueva Zelanda (AUNZ): o moneda de envío equivalente El método de pago que elijas también puede determinar cuánto puedes enviar con nosotros. Lee nuestras Preguntas frecuentes para obtener más información y ver una lista de los métodos de pago disponibles para ti. Clientes en Canadá y EE. UU. que pagan mediante transferencia bancaria o bancaria: Los clientes en Canadá deben enviar $3000 CAD o más para pagar mediante transferencia bancaria o bancaria Los clientes en EE. UU. deben enviar $3000 USD o más para pagar mediante transferencia bancaria o bancaria
Dado que la transferencia se realiza directamente a tu cuenta bancaria, el remitente deberá tener a mano la información bancaria para enviar la transferencia. Asegúrate de que el remitente conozca la siguiente información: Tu nombre Tu dirección (tu dirección residencial, no la dirección del banco) Tu número de cuenta bancaria Tu código BIC o SWIFT El nombre de tu banco La mayoría de las transferencias llegarán el mismo día, pero ocasionalmente algunos bancos destinatarios pueden tardar entre 1 y 4 días habiles en depositar el dinero en tu cuenta. Dependiendo del método de pago y la ruta de entrega, incluso podría llegarte en solo unos minutos. El dinero se depositará automáticamente en tu cuenta. No es necesario que te dirijas a la sucursal de tu banco local y esperes en la fila; solo espera a que tu banco te notifique que se ha realizado un depósito en tu cuenta.
Si envía más de €50,000 EUR al año (o el equivalente en moneda local) es elegible para este servicio. Estas son solo algunas de las cosas con las que el equipo puede ayudarlo: Asistencia para configurar transferencias grandes Configuración de una orden a futuro para fijar la tasa de envío actual por hasta 24 meses Creación de órdenes de mercado para permitirle enviar dinero cuando se alcanza una tasa objetivo Creación de un pago regular para realizar transferencias regulares y automatizadas con tasas fijas, al igual que sus débitos directos habituales Si desea hablar con un miembro de nuestro equipo, puede llamarnos utilizando los siguientes detalles: España (ES): +34917697859 (9:00 a.m. a 6:00 p.m. UTC) Reino Unido (GB): +441753441800 (8:00 a. m. a 6:00 p. m. GMT) Europa (UE): +441753441800 (8:00 a. m. a 6:00 p. m. GMT) Nueva Zelanda (NZ): +6499054625 (9:00 a. m. a 7:00 p. m. NZT) Australia (AU): +61280745279 (9:00 a. m. a 7:00 p. m. NZT) Estados Unidos (EE. UU.): +17372557830 (7:00 a. m. a 5:00 p. m. PT) Canadá (CA): +16474753660 (7:00 a 17:00, hora del Pacífico) ¿Busca más información sobre transferencias de dinero de grandes cantidades? Visite nuestra página de transferencias de dinero de grandes cantidades.
Verifique el estado de su transferencia de dinero o realice una acción para ponerla en marcha, en la aplicación o en su cuenta en línea. Realice un seguimiento de su transferencia de dinero en la aplicación: 1. Abra la pantalla Seguimiento 2. Haga clic en transferencia para ver el estado y el cronograma Realice un seguimiento de su transferencia de dinero en su cuenta en línea: 1. Abra la pantalla Actividad 2. Haga clic en Detalles, Compartir o Reenviar para realizar acciones Pídale a Lexi que realice un seguimiento de su transferencia de dinero: 1. Haga clic en "Chatear con nosotros" 2. Ingrese el número de contrato (por ejemplo, C12345678) 3. Lexi proporciona una actualización del estado Con la transferencia abierta (aplicación o en línea): Ver el cronograma de la transferencia Realizar cambios (según el estado) Acceder a los detalles bancarios para el pago Cargar la información requerida Repetir transferencias completadas