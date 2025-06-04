Impulsando todas tus transferencias

Realizamos desde pagos cotidianos hasta transaciones de alto valor. Nuestros clientes confían en nosotros para que todo suceda. ¡Accede hoy mismo a nuestros servicios de transferencia!

Mira lo fácil que es
Transfer funds with Xe to purchase property.

Comprar una propiedad en el extranjero

Comprar una casa en el extranjero puede ser emocionante y aterrador al mismo tiempo. Garantizar que sus fondos se transfieran de forma segura y rentable es fundamental. Deje que nos encarguemos de ello.

Transfer funds with Xe to help when relocating overseas.

Mudanza al extranjero

Ya tienes todo preparado para mudarte pero no sabes de cómo enviar tu dinero. Puede ser una tarea abrumadora, pero con nuestra ayuda, no tiene por qué serlo.

Transfer funds with Xe to invest.

Invertir en el extranjero

¿Está buscando ampliar tu cartera con inversiones internacionales? Nuestras tasas, mas competitivas que la de los bancos, le garantizan que sacará el máximo provecho de su dinero.

Transfer funds with Xe to pay or receive mortgage/rental bills.

Gestión de tu vivienda

Tanto si deseas transferir ingresos de tus propiedades de alquiler como si necesitas realizar pagos para tu hipoteca internacional, nos aseguraremos de que tus fondos siempre lleguen con rapidez.

Transfer funds with Xe to support your family.

Apoyando a la familia

Crear una vida mejor para usted y su familia requiere coraje y dedicación. Con Xe, puede confiar en que sus seres queridos recibirán el dinero que necesitan de manera rápida y segura.

Transfer inheritance funds with Xe.

Transferencia de herencia

Trasladar una herencia puede ser una tarea compleja y abrumadora. Entendemos la necesidad de cuidado y precisión, y estamos aquí para apoyarlo en cada paso del proceso.

Private jets & aircraft

Compra de lujo

Las compras de alta gama merecen un servicio tan refinado como tu gustos. Disfruta de transferencias rápidas, confiables y seguras diseñadas para respaldar tus necesidades

Student tuition

Estudiar en el extranjero

Dar el salto a estudiar en el extranjero es emocionante, aunque puede traer incertidumbre. Confía en Xe para transferencias seguras y confiables, para que tus finanzas nunca estén en duda.

