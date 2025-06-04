Transferir dinero para comprar propiedades en el extranjero

No dejes que la idea de transferir dinero al extranjero te impida el futuro. Trasladar grandes sumas al extranjero debería ser sencillo, no estresante. Con nuestros traslados rápidos y fiables, conseguir tu hogar soñado en el extranjero es solo el comienzo.

Compáranos con tu banco y mira la diferencia Xe

Ya sea que compres una casa de vacaciones, te traslades por trabajo o inviertas en una propiedad, la experiencia de Xe es la clave para convertir tus sueños en realidad. Agilizamos las transferencias internacionales grandes para simplificar el proceso para ti.

Soporte experto global de transferencias 24/5

Si necesitas ayuda para organizar una transferencia para la compra internacional de tu propiedad, nuestros expertos en transferencias están aquí para ayudarte: ¡contáctanos hoy mismo!

Experimenta la ventaja de Xe

Mejores tarifas que los bancos

Ofrecemos constantemente tipos de interés que superan al banco, ofreciéndote el máximo valor por tu dinero. Compáranos con tu banco y ve la diferencia.

Tarifas bajas o nulas

Cobramos menos, así que ahorras más. Además, siempre mostramos todas las comisiones antes de que confirmes tu transferencia, para que sepas exactamente por qué estás pagando.

Transferencias rapidísimas

Hacemos que enviar dinero al extranjero sea rápido y fácil. El 90% de las transferencias llegan en minutos, asegurando que tu dinero llegue a su destino cuando lo necesites.

20 años de experiencia

Nuestra reputación se basa en la confianza. Más de 280 millones de personas confían en nuestros servicios seguros para procesar miles de transacciones globales cada día.

Seguimiento en tiempo real

Con nuestro seguimiento de transferencias en tiempo real, siempre estás informado. Accede a actualizaciones en tiempo real en cualquier momento, directamente desde tu cuenta.

Pagos recurrentes

¿Quieres establecer pagos recurrentes para cosas como impuestos, facturas, inversiones o hipotecas? Xe facilita la configuración de pagos recurrentes.

Envía con confianza

Como parte de la familia Euronet Worldwide, nuestros clientes confiaron en nosotros el año pasado para procesar de forma segura más de 115.000 millones de dólares en transferencias internacionales de dinero. Con excelentes tipos de interés y bajas comisiones, facilitamos enviar dinero al extranjero.

Automatizar transferencias para pagos puntuales

Al comprar una propiedad internacional, es fundamental planificar gastos como impuestos locales, mantenimiento y tasas adicionales. Con Xe, puedes gestionar estos pagos recurrentes fácilmente y ahorrar más, asegurando que dispongas de fondos adicionales para cubrir tus costes continuos.

Transfiere más con límites de envío más altos

Ofrecemos límites de transferencia más altos que los bancos tradicionales, permitiéndote enviar más en una sola transferencia. Despídete de la división de cantidades mayores y disfruta de una forma más sencilla y eficiente de mover tu dinero.

Sin sorpresas con tarifas y comisiones iniciales

Xe está comprometido con la total transparencia. Nuestras tarifas y comisiones siempre son claras y se muestran desde el principio, así que conocerás el verdadero coste de tu transferencia, asegurándote de obtener la mejor relación calidad-precio.

Cómo transferir dinero para la compra de tu propiedad soñada

Crea una cuenta

Sólo te llevará unos minutos. Solo necesitamos tu dirección de correo electrónico y algunos datos adicionales.

Cotización instantánea

Obtén una tasa de transferencia de dinero en vivo mejor que la del banco para tu moneda elegida.

Preparar el traslado

Proporciona los datos necesarios para organizar tu traslado. Para transacciones que superen nuestros límites online, nuestro equipo de soporte dedicado está aquí para guiarte en cada paso del camino.

Haz un seguimiento de tu transferencia

Haz un seguimiento de tu transferencia en cada paso del proceso. Activa las notificaciones para que te actualicen la transferencia.

Descubre qué más puede hacer Xe por ti

¿Tienes curiosidad por el alcance de nuestra experiencia? Nuestros clientes confían en nosotros para todo, desde transferencias diarias hasta transacciones importantes. Explora nuestras opciones de transferencia más populares.

Transferencia de grandes sumas de dinero