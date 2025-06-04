Gestiona tu propiedad en el extranjero con Xe

Paga tu hipoteca en el extranjero o cobra el alquiler con transferencias rápidas y seguras que simplifiquen tu gestión financiera.

Transfiértete con confianza
Maintain your overseas mortgage with ease

Gestiona tu hipoteca y transferencias de alquiler con facilidad

Ya sea pagando una hipoteca internacional o gestionando transferencias de alquiler, facilitamos y sin estrés las transferencias globales de dinero. Aprovecha de transferencias transfronterizas fiables y soporte experto para una experiencia fluida.

Comienza tu traslado
Speak with our transfer experts

Soporte experto global de transferencias 24/5

Intercambiar y transferir dinero debería ser sencillo. Contacta con los expertos en transferencias de Xe si tienes preguntas sobre transferencias de dinero importantes o cómo comenzar tu hipoteca internacional o transferencias de alquiler.

Llámanos: +1 (800) 772-7779

Experimenta la ventaja de Xe

Mejores tarifas que los bancos

Ofrecemos constantemente tipos de interés que superan al banco, ofreciéndote el máximo valor por tu dinero. Compáranos con tu banco y ve la diferencia.

Tarifas bajas o nulas

Cobramos menos, así que ahorras más. Además, siempre mostramos todas las comisiones antes de que confirmes tu transferencia, para que sepas exactamente por qué estás pagando.

Transferencias rapidísimas

Hacemos que enviar dinero al extranjero sea rápido y fácil. El 90% de las transferencias llegan en minutos, asegurando que tu dinero llegue a su destino cuando lo necesites.

20 años de experiencia

Nuestra reputación se basa en la confianza. Más de 280 millones de personas confían en nuestros servicios seguros para procesar miles de transacciones globales cada día.

Seguimiento en tiempo real

Con nuestro seguimiento de transferencias en tiempo real, siempre estás informado. Accede a actualizaciones en tiempo real en cualquier momento, directamente desde tu cuenta.

Pagos recurrentes

¿Quieres establecer pagos recurrentes para cosas como impuestos, facturas, inversiones o hipotecas? Xe facilita la configuración de pagos recurrentes.

Compáranos con tu banco

Xe ofrece constantemente tipos de cambio que superan a los bancos para que puedas tener más dinero en el bolsillo. Con precios iniciales y sin comisiones sorpresa, eclipsamos a los bancos tradicionales.

Compare tarifas

Cómo gestionar transferencias de hipotecas y alquileres con Xe

Crea una cuenta

Sólo te llevará unos minutos. Solo necesitamos tu dirección de correo electrónico y algunos datos adicionales.

Cotización instantánea

Obtén una tasa de transferencia de dinero en vivo mejor que la del banco para tu moneda elegida.

Enviar dinero

Añade todos los datos necesarios y configura la transferencia. Una vez que recibamos los fondos nos encargaremos del resto.

Haz un seguimiento de tu transferencia

Haz un seguimiento de tu transferencia en cada paso del proceso. Activa las notificaciones para que te actualicen la transferencia.

Never miss a payment

Nunca pierdas una fecha de entrega con los traslados programados

No hay nada peor que perder una fecha de vencimiento en un pago. Con Xe, puedes automatizar tus transferencias de dinero importantes, reduciendo el riesgo de atrasar un pago y de incurrir en cargos por retraso y complicaciones.

regístrese

Millones de personas en todo el mundo confían en Xe

More ways Xe can help you

Descubre qué más puede hacer Xe por ti

¿Tienes curiosidad por el alcance de nuestra experiencia? Nuestros clientes confían en nosotros para todo, desde transferencias diarias hasta transacciones importantes. Explora nuestras opciones de transferencia más populares.

Más información...

Transferencia de grandes sumas de dinero