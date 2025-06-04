Iniciar una transferencia de dinero revela duraciones normales. Las estimaciones del tiempo de entrega pueden variar según la moneda, el destino y el método de pago. Rastrea las transferencias usando la pantalla de Actividad en la app o web de Xe y chatea en directo con nuestra asistente virtual, Lexi, para recibir ayuda.



Opciones de pago más rápidas:

Las transferencias comienzan una vez que hayamos recibido tu pago.



Los pagos con tarjeta son los más rápidos, se procesan casi al instante. Elige el pago con tarjeta para transferencias urgentes.



Las transferencias bancarias, los domicilios automáticos y el ACH son un poco más lentos, tardando hasta 2 días laborables en llegarnos.



Plazos de entrega:

Después derecibir tu pago, te enviamos el dinero. Permite de 1 a 3 días laborables para que las transferencias lleguen a los destinatarios, dependiendo de la moneda y el destino. Por si tienes dudas, habla con Lexi para seguir las transferencias.