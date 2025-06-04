Lleva tu cartera de inversión a nivel global
Amplía tu cartera en el extranjero con transferencias a más de 190 países y 130 monedas.
Compara los tipos de interés y convierte los ahorros en inversiones
Ya sea que inviertas en acciones extranjeras, bienes raíces o en una startup interesante, nuestras tarifas competitivas y bajas comisiones aseguran que más de tu dinero se destine a tus inversiones.
Soporte experto global de transferencias 24/5
¿Tienes preguntas sobre transferir grandes sumas para hacer crecer tu cartera de inversiones? Nuestro equipo está aquí para ayudarte a navegar el proceso de transferencia. Conéctate hoy con nuestros expertos en transferencias por teléfono, chat en vivo o correo electrónico.
Experimenta la ventaja de Xe
Mejores tarifas que los bancos
Ofrecemos constantemente tipos de interés que superan al banco, ofreciéndote el máximo valor por tu dinero. Compáranos con tu banco y ve la diferencia.
Tarifas bajas o nulas
Cobramos menos, así que ahorras más. Además, siempre mostramos todas las comisiones antes de que confirmes tu transferencia, para que sepas exactamente por qué estás pagando.
Transferencias rapidísimas
Hacemos que enviar dinero al extranjero sea rápido y fácil. El 90% de las transferencias llegan en minutos, asegurando que tu dinero llegue a su destino cuando lo necesites.
20 años de experiencia
Nuestra reputación se basa en la confianza. Más de 280 millones de personas confían en nuestros servicios seguros para procesar miles de transacciones globales cada día.
Seguimiento en tiempo real
Con nuestro seguimiento de transferencias en tiempo real, siempre estás informado. Accede a actualizaciones en tiempo real en cualquier momento, directamente desde tu cuenta.
Pagos recurrentes
¿Quieres establecer pagos recurrentes para cosas como impuestos, facturas, inversiones o hipotecas? Xe facilita la configuración de pagos recurrentes.
Compáranos con tu banco
Xe ofrece constantemente tipos de cambio que superan a los bancos para que puedas tener más dinero en el bolsillo. Con precios iniciales y sin comisiones sorpresa, eclipsamos a los bancos tradicionales.
Transfiere más con límites de envío más altos
Ofrecemos límites de transferencia más altos que los bancos tradicionales, permitiéndote enviar más en una sola transferencia. Despídete de la división de cantidades mayores y disfruta de una forma más sencilla y eficiente de mover tu dinero.
Utiliza nuestros gráficos de divisas para sincronizar tu transferencia
Los gráficos interactivos de divisas de Xe son una herramienta poderosa para analizar tendencias históricas que te ayudan a tomar decisiones de inversión más informadas. Incluso la más mínima diferencia en los tipos de cambio puede tener un impacto drástico en el valor.
Buscando invertir en...
¿Bienes raíces en el extranjero?
Haz crecer tus inversiones inmobiliarias a nivel internacional con Xe. Nuestros tipos de cambio competitivos y transferencias rápidas y seguras te ayudan a aprovechar oportunidades inmobiliarias en todo el mundo.
¿Acciones en el extranjero?
Diversifica tu cartera de acciones a través de fronteras con Xe. Nuestros datos en tiempo real y nuestro proceso de transferencia fluido te ayudan a aprovechar oportunidades en mercados extranjeros.
¿Ampliando su alcance?
Amplía el alcance de tu empresa con Xe. Nuestros servicios corporativos dedicados y opciones de transferencia al por mayor simplifican la gestión de movimientos financieros globales, permitiéndote centrarte en hacer crecer tu negocio.
Transfiere dinero para invertir en el extranjero con Xe
Crea una cuenta
Sólo te llevará unos minutos. Solo necesitamos tu dirección de correo electrónico y algunos datos adicionales.
Cotización instantánea
Obtén una tasa de transferencia de dinero en vivo mejor que la del banco para tu moneda elegida.
Enviar dinero
Añade todos los datos necesarios y configura la transferencia. Una vez que recibamos los fondos nos encargaremos del resto.
Haz un seguimiento de tu transferencia
Haz un seguimiento de tu transferencia en cada paso del proceso. Activa las notificaciones para que te actualicen la transferencia.
Millones de personas en todo el mundo confían en Xe
Descubre qué más puede hacer Xe por ti
¿Tienes curiosidad por el alcance de nuestra experiencia? Nuestros clientes confían en nosotros para todo, desde transferencias diarias hasta transacciones importantes. Explora nuestras opciones de transferencia más populares.
Transferencia de grandes sumas de dinero
Enviar grandes cantidades de dinero con Xe es muy fácil. Solo sigue los siguientes 6 pasos.
Paso 1: Regístrate gratis
Inicia sesión en tu cuenta Xe o regístrate gratis. Solo le llevará unos minutos y lo único que necesita es una dirección de correo electrónico.
Paso 2: Pide un presupuesto
Cuéntanos la moneda que quieres transferir, cuánto dinero quieres enviar y el destino.
Paso 3: Añadir a tu destinatario
Proporciona la información de pago de tu destinatario (necesitarás datos como su nombre y dirección).
Paso 4: Verifica tu identidad
Para algunas
transferencias, puede que necesitemos documentos identificativos para confirmar que realmente eres tú y mantener tu dinero seguro.
Paso 5: Confirma tu presupuesto
Confirma y financia tu transferencia con una cuenta bancaria, tarjeta de crédito o débito y ¡listo!
Paso 6: Haz un seguimiento de tu transferencia
Averigua dónde está tu dinero y cuándo llega a tu destinatario. Solicita ayuda a través de nuestro chat en directo, teléfono o correo electrónico.
En Xe ofrecemos varias formas de enviar dinero.
Domiciliación bancaria ACH (recomendada para transferencias grandes):
Los pagos por domiciliación bancaria o Cámara de Compensación Automática (ACH) reciben fondos directamente de tu cuenta bancaria.
Transferencia bancaria (recomendada para transferencias grandes):
Las transferencias bancarias trasladan dinero transfiriéndolo de tu banco al nuestro. Normalmente recibimos el dinero en 24 horas.
Tarjeta de débito o crédito:
Los pagos con tarjeta suelen tardar menos de 24 horas. Sin embargo, los pagos con tarjeta conllevan una pequeña comisión adicional.
Iniciar una transferencia de dinero revela duraciones normales. Las estimaciones del tiempo de entrega pueden variar según la moneda, el destino y el método de pago. Rastrea las transferencias usando la pantalla de Actividad en la app o web de Xe y chatea en directo con nuestra asistente virtual, Lexi, para recibir ayuda.
Opciones de pago más rápidas:
Las transferencias comienzan una vez que hayamos recibido tu pago.
Los pagos con tarjeta son los más rápidos, se procesan casi al instante. Elige el pago con tarjeta para transferencias urgentes.
Las transferencias bancarias, los domicilios automáticos y el ACH son un poco más lentos, tardando hasta 2 días laborables en llegarnos.
Plazos de entrega:
Después derecibir tu pago, te enviamos el dinero. Permite de 1 a 3 días laborables para que las transferencias lleguen a los destinatarios, dependiendo de la moneda y el destino. Por si tienes dudas, habla con Lexi para seguir las transferencias.
Para hacer una transferencia de dinero con Xe, necesitarás tu información bancaria, la información bancaria de tu destinatario, la cantidad que estás transfiriendo y la moneda a la que quieres cambiar.
Una vez que has confirmado la información y se ha recibido el pago, se inicia la transferencia.
Por tu seguridad, tenemos límites sobre la cantidad que puedes enviar en una sola transferencia online.
Límite de transferencias online por región:
Reino Unido y Europa (GBEU): £350,000 GBP o equivalente en moneda enviadora
Estados Unidos (EE.UU.): 535.000 USD o equivalente en moneda enviada
Canadá (CA): 560.000 dólares canadienses o equivalente en moneda enviadora
Australia y Nueva Zelanda (AUNZ): o enviar equivalentes en moneda
El método de pago que elijas también puede determinar cuánto puedes enviar con nosotros. Lee nuestras preguntas frecuentes para más información y consulta una lista de métodos de pago disponibles para ti.
Clientes en Canadá y Estados Unidos que pagan por transferencia bancaria o bancaria:
Los clientes en Canadá deben enviar 3000 dólares canadienses o más para pagar mediante transferencia bancaria o bancaria
Los clientes en Estados Unidos deben enviar 3000 USD o más para pagar mediante transferencia bancaria o bancaria
En Xe, empleamos medidas de seguridad de última generación para proteger tus fondos e información personal. Esto incluye:
Encriptación:
Todos losdatos transmitidos a través de nuestra plataforma están cifrados usando la tecnología SSL (Secure Socket Layer).
Cumplimiento normativo:
Estamosregulados por autoridades financieras en múltiples jurisdicciones, garantizando el cumplimiento de estrictos estándares de seguridad.
Autenticación en dos pasos:
Ofrecemosautenticación en dos pasos (2FA) para añadir una capa extra de seguridad a tu cuenta.
Prevención del fraude:
Existen sistemas avanzadosde monitorización para detectar y prevenir actividades fraudulentas.
Métodos de pago seguros:
Solo utilizamos métodosde pago seguros y fiables para garantizar la seguridad de tus fondos durante el proceso de transferencia.
Si envías más de 50.000 dólares al año (o equivalente en moneda local), eres elegible para este servicio.
Aquí tienes solo algunas cosas en las que el equipo puede ayudarte:
• Apoyoen la puesta en marcha de grandes transferencias
• Establecer una orden forward para fijar la tasa de envío actual durante hasta 24 meses
• Crear órdenes de mercado para permitirte enviar dinero cuando se alcance un tipo objetivo
• Crear un pago regular por realizar transferencias automáticas regulares con tipos fijos, igual que los domicilios automáticos habituales
Si desea hablar con algún miembro de nuestro equipo, puede llamarnos utilizando los siguientes detalles:
Reino Unido (GB): +441753441800 (8:00-18:00 GMT)
Europa (UE): +441753441800 (8:00-18:00 GMT)
Nueva Zelanda (NZ): +6499054625 (9am-7pm NZT)
Australia (AU): +61280745279 (9am-7pm NZT)
Estados Unidos (EE.UU.): +17372557830 (7am-5pm PT)
Canadá (CA): +16474753660 (7am-5pm PT)