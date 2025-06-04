Lleva tu cartera de inversión a nivel global

Amplía tu cartera en el extranjero con transferencias a más de 190 países y 130 monedas.

Spend less, invest the rest

Compara los tipos de interés y convierte los ahorros en inversiones

Ya sea que inviertas en acciones extranjeras, bienes raíces o en una startup interesante, nuestras tarifas competitivas y bajas comisiones aseguran que más de tu dinero se destine a tus inversiones.

We’re here to help

Soporte experto global de transferencias 24/5

¿Tienes preguntas sobre transferir grandes sumas para hacer crecer tu cartera de inversiones? Nuestro equipo está aquí para ayudarte a navegar el proceso de transferencia. Conéctate hoy con nuestros expertos en transferencias por teléfono, chat en vivo o correo electrónico.

Experimenta la ventaja de Xe

Mejores tarifas que los bancos

Ofrecemos constantemente tipos de interés que superan al banco, ofreciéndote el máximo valor por tu dinero. Compáranos con tu banco y ve la diferencia.

Tarifas bajas o nulas

Cobramos menos, así que ahorras más. Además, siempre mostramos todas las comisiones antes de que confirmes tu transferencia, para que sepas exactamente por qué estás pagando.

Transferencias rapidísimas

Hacemos que enviar dinero al extranjero sea rápido y fácil. El 90% de las transferencias llegan en minutos, asegurando que tu dinero llegue a su destino cuando lo necesites.

20 años de experiencia

Nuestra reputación se basa en la confianza. Más de 280 millones de personas confían en nuestros servicios seguros para procesar miles de transacciones globales cada día.

Seguimiento en tiempo real

Con nuestro seguimiento de transferencias en tiempo real, siempre estás informado. Accede a actualizaciones en tiempo real en cualquier momento, directamente desde tu cuenta.

Pagos recurrentes

¿Quieres establecer pagos recurrentes para cosas como impuestos, facturas, inversiones o hipotecas? Xe facilita la configuración de pagos recurrentes.

Compáranos con tu banco

Xe ofrece constantemente tipos de cambio que superan a los bancos para que puedas tener más dinero en el bolsillo. Con precios iniciales y sin comisiones sorpresa, eclipsamos a los bancos tradicionales.

The better way to transfer bank-to-bank

Transfiere más con límites de envío más altos

Ofrecemos límites de transferencia más altos que los bancos tradicionales, permitiéndote enviar más en una sola transferencia. Despídete de la división de cantidades mayores y disfruta de una forma más sencilla y eficiente de mover tu dinero.

Timing is everything

Utiliza nuestros gráficos de divisas para sincronizar tu transferencia

Los gráficos interactivos de divisas de Xe son una herramienta poderosa para analizar tendencias históricas que te ayudan a tomar decisiones de inversión más informadas. Incluso la más mínima diferencia en los tipos de cambio puede tener un impacto drástico en el valor.

Buscando invertir en...

Own a property abroad?

¿Bienes raíces en el extranjero?

Haz crecer tus inversiones inmobiliarias a nivel internacional con Xe. Nuestros tipos de cambio competitivos y transferencias rápidas y seguras te ayudan a aprovechar oportunidades inmobiliarias en todo el mundo.

Go global with your portfolio?

¿Acciones en el extranjero?

Diversifica tu cartera de acciones a través de fronteras con Xe. Nuestros datos en tiempo real y nuestro proceso de transferencia fluido te ayudan a aprovechar oportunidades en mercados extranjeros.

Do business without borders?

¿Ampliando su alcance?

Amplía el alcance de tu empresa con Xe. Nuestros servicios corporativos dedicados y opciones de transferencia al por mayor simplifican la gestión de movimientos financieros globales, permitiéndote centrarte en hacer crecer tu negocio.

Transfiere dinero para invertir en el extranjero con Xe

Crea una cuenta

Sólo te llevará unos minutos. Solo necesitamos tu dirección de correo electrónico y algunos datos adicionales.

Cotización instantánea

Obtén una tasa de transferencia de dinero en vivo mejor que la del banco para tu moneda elegida.

Enviar dinero

Añade todos los datos necesarios y configura la transferencia. Una vez que recibamos los fondos nos encargaremos del resto.

Haz un seguimiento de tu transferencia

Haz un seguimiento de tu transferencia en cada paso del proceso. Activa las notificaciones para que te actualicen la transferencia.

Millones de personas en todo el mundo confían en Xe

More ways Xe can help you

Descubre qué más puede hacer Xe por ti

¿Tienes curiosidad por el alcance de nuestra experiencia? Nuestros clientes confían en nosotros para todo, desde transferencias diarias hasta transacciones importantes. Explora nuestras opciones de transferencia más populares.

Transferencia de grandes sumas de dinero