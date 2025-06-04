El tiempo de entrega pueden cambiar según la moneda, el destino y el método de pago. Realice un seguimiento de las transferencias mediante la pantalla Actividad en la aplicación o el sitio web de Xe y chatee en vivo con nuestra asistente virtual, Lexi, para obtener ayuda. Opciones de pago más rápidas: Las transferencias comienzan una vez que recibimos su pago. Los pagos con tarjeta son los más rápidos y se procesan casi instantáneamente. Elija el pago con tarjeta para transferencias urgentes. Las transferencias bancarias, los débitos directos son un poco más lentos y demoran hasta 2 días hábiles en llegar a nosotros. Plazos de entrega: Después de recibir su pago, enviamos su dinero. Espere de 1 a 3 días hábiles para que las transferencias lleguen a los destinatarios, según la moneda y el destino. Si tiene inquietudes, chatee con Lexi para realizar un seguimiento de las transferencias.