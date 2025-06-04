Una nueva aventura para ti, nosotros te guiamos en el camino.
Mudarse al extranjero conlleva a muchos cambios e incertidumbre, pero hay algo que permanece constante: nuestro compromiso con transferencias rápidas y confiables, apoyándolo en cada paso del camino.
Asistinedo en tu mudanza al extranjero
Ya sea que te mudes por un nuevo trabajo, por motivos de estudios o para comenzar una nueva etapa en un nuevo país, Xe garantiza que su dinero llegue a donde lo necesites de manera segura y eficiente. Nuestros servicios de transferencia sin inconvenientes hacen que la administración de tus finanzas sea una preocupación menos durante tu mudanza.
Estamos aquí para ayudar
Si tienes preguntas sobre transferencias de dinero de alto valor o desea saber cómo Xe puede ayudar a ahorrar en su reubicación en el extranjero, ¡conéctese hoy mismo con nuestros expertos en transferencias!
Experience the Xe advantage
Maximiza tu dinero
Ofrecemos constantemente tasas de interés superiores a las de los bancos, brindándole el máximo valor por su dinero. Compáranos con tu banco y ve la diferencia.
Lo que ves es lo que obtienes
Dile adiós a las comisiones inesperadas. Con Xe, consulta y compara los tipos de cambio en tiempo real para saber siempre cuánto estás ahorrando, enviando o recibiendo.
Transferencias rápidas, sin intermidiario
Envía grandes transferencias de dinero de forma sencilla. Nuestro sistema optimizado y nuestra aplicación intuitiva garantizan transferencias rápidas y eficientes, independientemente del monto.
Confiable y seguro durante más de 30 años
Nuestra reputación se basa en la confianza. Más de 280 millones de personas confían en nuestros servicios para procesar miles de transacciones globales todos los días.
Seguimiento de cada paso del camino
Con el seguimiento de transferencias de Xe, siempre estarás informado. Accede a actualizaciones en tiempo real en cualquier momento directamente desde tu cuenta.
Configúralo y olvídate
¿Estas buscando crear pagos recurrentes para cosas como impuestos, facturas, inversiones o hipotecas? Xe facilita la configuración de pagos recurrentes.
Envía con confianza
Como parte de la familia Euronet Worldwide, nuestros clientes confiaron en nosotros el año pasado para procesar de forma segura más de 115 mil millones de dólares en transferencias internacionales de dinero. Con tarifas transparentes y una plataforma sencilla, facilitamos el envío de dinero al exterior.
La mejor manera de realizar transferencias de banco a banco
Transferir dinero con Xe es diferente a cualquier transferencia bancaria tradicional. Nuestros márgenes bajos significan que conservas más dinero. Experimenta la diferencia y moderniza tus transferencias internacionales.
Ahorra más en facturas y gastos diarios
Al mudarse al extranjero, es importante planificar facturas recurrentes. Con Xe, puedes gestionar fácilmente estos pagos y ahorrar más con tipos de interés que superan al banco, asegurándote de tener los fondos necesarios para cubrir tus costes habituales.
Cómo transferir dinero al extranjero con Xe
Crear una cuenta
Solo te llevará unos minutos. Solo necesitamos tu dirección de correo electrónico y algunos datos adicionales.
Cotización instantánea
Obtén una tasa de transferencia de dinero en vivo mejor que la del banco para tu moneda elegida.
Enviar dinero
Añade todos los datos necesarios y configura la transferencia. Una vez que recibamos los fondos nos encargaremos del resto.
Seguimiento de su transferencia
Sigue tu transferencia paso a paso con nuestra aplicación. Activa las notificaciones para recibir actualizaciones sobre el progreso de tu transferencia.
Millones de personas en todo el mundo confían en Xe
Vea qué más puede hacer Xe por usted
¿Quieres saber más sobre el alcance de nuestra experiencia? Nuestros clientes confían en nosotros para todo, desde transferencias cotidianas hasta transacciones importantes. Explore nuestras opciones de transferencia más populares.
Preguntas frecuentes sobre transferencias de grandes cantidades de dinero
Enviar grandes cantidades de dinero con Xe es muy fácil. Solo sigue los 6 pasos a continuación. Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta de Xe o regístrate gratis. Solo te llevará unos minutos, todo lo que necesitas es una dirección de correo electrónico. Paso 2: Obtén una cotización Indícanos la moneda que deseas transferir, la cantidad de dinero que deseas enviar y el destino. Paso 3: Agrega a tu destinatario Proporciona la información de pago de tu destinatario (necesitarás detalles como su nombre y dirección). Paso 4: Verifica tu identidad Para algunas transferencias, es posible que necesitemos documentos de identificación para confirmar que realmente eres tú y mantener tu dinero seguro. Paso 5: Confirma tu cotización Confirma y financia tu transferencia con una cuenta bancaria, tarjeta de crédito o tarjeta de débito, ¡y listo! Paso 6: Mira dónde está tu dinero y cuándo llega a tu destinatario. Obtén asistencia por chat en vivo, teléfono y correo electrónico.
En Xe, ofrecemos múltiples formas de enviar dinero. Transferencia bancaria (recomendada para transferencias grandes): las transferencias bancarias moverán el dinero transfiriéndolo de su banco al nuestro. Por lo general, recibimos el dinero en 24 horas. Tarjeta de débito o crédito: los pagos con tarjeta generalmente demoran menos de 24 horas. Sin embargo, los pagos con tarjeta tienen un pequeño cargo adicional.
El tiempo de entrega pueden cambiar según la moneda, el destino y el método de pago. Realice un seguimiento de las transferencias mediante la pantalla Actividad en la aplicación o el sitio web de Xe y chatee en vivo con nuestra asistente virtual, Lexi, para obtener ayuda. Opciones de pago más rápidas: Las transferencias comienzan una vez que recibimos su pago. Los pagos con tarjeta son los más rápidos y se procesan casi instantáneamente. Elija el pago con tarjeta para transferencias urgentes. Las transferencias bancarias, los débitos directos son un poco más lentos y demoran hasta 2 días hábiles en llegar a nosotros. Plazos de entrega: Después de recibir su pago, enviamos su dinero. Espere de 1 a 3 días hábiles para que las transferencias lleguen a los destinatarios, según la moneda y el destino. Si tiene inquietudes, chatee con Lexi para realizar un seguimiento de las transferencias.
Para realizar una transferencia de dinero con Xe, necesitarás tus datos bancarios, los datos bancarios del destinatario, el monto que estás transfiriendo y la moneda a la que deseas realizar el envio. Una vez que hayas confirmado la información y se haya recibido tu pago, se iniciará la transferencia.
Para tu seguridad, tenemos límites sobre la cantidad que puedes enviar en una sola transferencia en línea. Límite de transferencia en línea por región: Europa (EU): €350,000 moneda de envío equivalente Reino Unido (GB): £350,000 GBP o moneda de envío equivalente Estados Unidos (US): $535,000 USD o moneda de envío equivalente Canadá (CA): $560,000 CAD o moneda de envío equivalente Australia y Nueva Zelanda (AUNZ): o moneda de envío equivalente El método de pago que elijas también puede determinar cuánto puedes enviar con nosotros. Lee nuestras Preguntas frecuentes para obtener más información y ver una lista de los métodos de pago disponibles para ti. Clientes en Canadá y EE. UU. que pagan mediante transferencia bancaria o bancaria: Los clientes en Canadá deben enviar $3000 CAD o más para pagar mediante transferencia bancaria o bancaria Los clientes en EE. UU. deben enviar $3000 USD o más para pagar mediante transferencia bancaria o bancaria
En Xe, empleamos medidas de seguridad de última generación para proteger tus fondos e información personal. Esto incluye: Encriptación: Todos los datos transmitidos a través de nuestra plataforma están encriptados utilizando tecnología SSL (Secure Socket Layer). Cumplimiento normativo: Estamos regulados por autoridades financieras en múltiples jurisdicciones, lo que garantiza el cumplimiento de estrictos estándares de seguridad. Autenticación de dos factores: Ofrecemos autenticación de dos factores (2FA) para agregar una capa adicional de seguridad a su cuenta. Prevención de fraude: Contamos con sistemas de monitoreo avanzados para detectar y prevenir actividades fraudulentas. Métodos de pago seguros: Solo utilizamos métodos de pago seguros y confiables para garantizar la seguridad de sus fondos durante el proceso de transferencia.
Si envía más de $50,000 USD al año (o el equivalente en moneda local) es elegible para este servicio. Estas son solo algunas de las cosas con las que el equipo puede ayudarlo: • Asistencia para configurar transferencias grandes • Configuración de una orden a futuro para fijar la tasa de envío actual por hasta 24 meses • Creación de órdenes de mercado para permitirle enviar dinero cuando se alcanza una tasa objetivo • Creación de un pago regular para realizar transferencias regulares y automatizadas con tasas fijas, al igual que sus débitos directos habituales Si desea hablar con un miembro de nuestro equipo, puede llamarnos utilizando los siguientes detalles: España (ES): +34917697859 (9:00 a.m. a 6:00 p.m. UTC) Reino Unido (GB): +441753441800 (8 am-6 pm GMT) Europa (UE): +441753441800 (8 am-6 pm GMT) Nueva Zelanda (NZ): +6499054625 (9 am-7 pm NZT) Australia (AU): +61280745279 (9 am-7 pm NZT) Estados Unidos (US): +17372557830 (7 am-5 pm PT) Canadá (CA): +16474753660 (7:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del Pacífico)