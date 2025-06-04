Una nueva aventura para ti, nosotros te guiamos en el camino.

Mudarse al extranjero conlleva a muchos cambios e incertidumbre, pero hay algo que permanece constante: nuestro compromiso con transferencias rápidas y confiables, apoyándolo en cada paso del camino.

Transfiera con confianza
Move your money with you

Asistinedo en tu mudanza al extranjero

Ya sea que te mudes por un nuevo trabajo, por motivos de estudios o para comenzar una nueva etapa en un nuevo país, Xe garantiza que su dinero llegue a donde lo necesites de manera segura y eficiente. Nuestros servicios de transferencia sin inconvenientes hacen que la administración de tus finanzas sea una preocupación menos durante tu mudanza.

Comience su transferencia ahora
Speak with our transfer experts

Estamos aquí para ayudar

Si tienes preguntas sobre transferencias de dinero de alto valor o desea saber cómo Xe puede ayudar a ahorrar en su reubicación en el extranjero, ¡conéctese hoy mismo con nuestros expertos en transferencias!

Llámanos: +1 (800) 772-7779 Centro de ayuda

Experience the Xe advantage

Maximiza tu dinero

Ofrecemos constantemente tasas de interés superiores a las de los bancos, brindándole el máximo valor por su dinero. Compáranos con tu banco y ve la diferencia.

Lo que ves es lo que obtienes

Dile adiós a las comisiones inesperadas. Con Xe, consulta y compara los tipos de cambio en tiempo real para saber siempre cuánto estás ahorrando, enviando o recibiendo.

Transferencias rápidas, sin intermidiario

Envía grandes transferencias de dinero de forma sencilla. Nuestro sistema optimizado y nuestra aplicación intuitiva garantizan transferencias rápidas y eficientes, independientemente del monto.

Confiable y seguro durante más de 30 años

Nuestra reputación se basa en la confianza. Más de 280 millones de personas confían en nuestros servicios para procesar miles de transacciones globales todos los días.

Seguimiento de cada paso del camino

Con el seguimiento de transferencias de Xe, siempre estarás informado. Accede a actualizaciones en tiempo real en cualquier momento directamente desde tu cuenta.

Configúralo y olvídate

¿Estas buscando crear pagos recurrentes para cosas como impuestos, facturas, inversiones o hipotecas? Xe facilita la configuración de pagos recurrentes.

Envía con confianza

Como parte de la familia Euronet Worldwide, nuestros clientes confiaron en nosotros el año pasado para procesar de forma segura más de 115 mil millones de dólares en transferencias internacionales de dinero. Con tarifas transparentes y una plataforma sencilla, facilitamos el envío de dinero al exterior.

Comparar tasas
The better way to transfer bank-to-bank

La mejor manera de realizar transferencias de banco a banco

Transferir dinero con Xe es diferente a cualquier transferencia bancaria tradicional. Nuestros márgenes bajos significan que conservas más dinero. Experimenta la diferencia y moderniza tus transferencias internacionales.

Empezar a enviar
Save on recurring bills

Ahorra más en facturas y gastos diarios

Al mudarse al extranjero, es importante planificar facturas recurrentes. Con Xe, puedes gestionar fácilmente estos pagos y ahorrar más con tipos de interés que superan al banco, asegurándote de tener los fondos necesarios para cubrir tus costes habituales.

Comience su transferencia ahora

Cómo transferir dinero al extranjero con Xe

Crear una cuenta

Solo te llevará unos minutos. Solo necesitamos tu dirección de correo electrónico y algunos datos adicionales.

Cotización instantánea

Obtén una tasa de transferencia de dinero en vivo mejor que la del banco para tu moneda elegida.

Enviar dinero

Añade todos los datos necesarios y configura la transferencia. Una vez que recibamos los fondos nos encargaremos del resto.

Seguimiento de su transferencia

Sigue tu transferencia paso a paso con nuestra aplicación. Activa las notificaciones para recibir actualizaciones sobre el progreso de tu transferencia.

Millones de personas en todo el mundo confían en Xe

More ways Xe can help you

Vea qué más puede hacer Xe por usted

¿Quieres saber más sobre el alcance de nuestra experiencia? Nuestros clientes confían en nosotros para todo, desde transferencias cotidianas hasta transacciones importantes. Explore nuestras opciones de transferencia más populares.

Más información

Preguntas frecuentes sobre transferencias de grandes cantidades de dinero