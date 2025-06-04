Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το Mizuho Bank για τη μετατροπή του Γιεν Ιαπωνίας (JPY) σε Ραντ Νότιας Αφρικής (ZAR) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Ραντ Νότιας Αφρικής από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του Mizuho Bankσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.