Σύγκριση Mercantile Bank ILS να CAD συναλλαγματική ισοτιμία
Σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε το Mercantile Bank για τη μεταφορά σας από το ILS στο CAD; Συγκρίνετε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα τέλη του Mercantile Bank για να ανακαλύψετε την πιθανή εξοικονόμηση χρημάτων με το Xe.
|Πάροχος
|Ισοτιμία
|Τέλος μεταφοράς
|Ο παραλήπτης λαμβάνει
0.422000
|₪0
$422.00Στείλτε τώρα
Δεν έχουμε ισοτιμίες Mercantile Bank για αυτό το ζεύγος νομισμάτων ακόμη, αλλά μπορείτε να συγκρίνετε μια προσφορά από Mercantile Bank με τη ζωντανή ισοτιμία της Xe για να δείτε πιθανές εξοικονομήσεις. Επιστρέψτε σύντομα, επεκτείνουμε συνεχώς τα δεδομένα μας.
Σχετικά με το Mercantile Discount Bank
Ακολουθώντας τις ρίζες του από το 1918 στην Ιερουσαλήμ, η Mercantile Discount Bank είναι μια ισραηλινή τράπεζα εντός του Ομίλου Discount. Παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες λιανικής και επιχειρήσεων—λογαριασμούς, κάρτες, δανεισμό, υπηρεσίες εμπορίου, πληρωμές και ψηφιακά κανάλια—εξυπηρετώντας κοινότητες και ΜΜΕ σε όλο το Ισραήλ.
Πόσο γρήγορη είναι η μεταφορά από το Mercantile Bank ILS στο CAD;
Οι χρόνοι παράδοσης των διεθνών εμβασμάτων με Mercantile Bank από Ισραήλ σε Καναδάς ποικίλλουν ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής και το χρόνο της συναλλαγής. Συνήθως, τα διεθνή τραπεζικά εμβάσματα διαρκούν 1 έως 5 εργάσιμες ημέρες. Παράγοντες όπως οι τραπεζικές αργίες και οι έλεγχοι ασφαλείας μπορεί επίσης να επηρεάσουν την παράδοση. Ελέγξτε τις ώρες αποκοπής του Mercantile Discount Bank για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις.
Ποια είναι τα τέλη μεταφοράς Mercantile Bank σε ;
Mercantile Bank το κόστος της διεθνούς μεταφοράς χρημάτων από ILS σε CAD εξαρτάται από παράγοντες όπως το ποσό της μεταφοράς. Συνήθως, οι μεγαλύτερες μεταφορές συνοδεύονται από χαμηλότερες χρεώσεις και καλύτερες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ελέγξτε τον πίνακα σύγκρισης για να συγκρίνετε τα τέλη του Mercantile Bank με το Xe.
Συχνές ερωτήσεις
Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το Mercantile Bank για τη μετατροπή του Σέκελ Ισραήλ (ILS) σε Δολάριο Καναδά (CAD) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Δολάριο Καναδά από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του Mercantile Bankσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.
Mercantile Bank μπορεί να χρεώνει πάγια χρέωση μεταφοράς, χρέωση βάσει ποσοστού ή και τα δύο, ανάλογα με τη μέθοδο μεταφοράς και τον προορισμό σας. Αυτές οι χρεώσεις -μαζί με τη συναλλαγματική ισοτιμία- επηρεάζουν το ποσό που λαμβάνει ο παραλήπτης σας. Το εργαλείο μας το αναλύει ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε το συνολικό κόστος με άλλες επιλογές όπως το Xe.
Οι μεταφορές από το Σέκελ Ισραήλ στο Δολάριο Καναδά με το Mercantile Bank διαρκούν συνήθως 1 έως 5 εργάσιμες ημέρες. Ο χρόνος εξαρτάται από τις ώρες αποκοπής, τις αργίες, τη χώρα προορισμού και τους χρόνους επεξεργασίας της τράπεζας υποδοχής. Η Xe προσφέρει παράδοση αυθημερόν για τις περισσότερες μεταφορές.
Mercantile Bank μπορεί να έχουν ημερήσια ή ανά μεταφορά όρια για διεθνείς μεταφορές. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να επισκεφθείτε ένα υποκατάστημα για μεγαλύτερα ποσά. Το Xe υποστηρίζει υψηλότερα όρια ηλεκτρονικής αποστολής, προσφέροντας ευελιξία και ευκολία κατά τη μεταφορά μεγαλύτερων ποσών διεθνώς.
Πολλοί πάροχοι, συμπεριλαμβανομένου του Mercantile Bank, ενδέχεται να ενημερώνουν τις συναλλαγματικές τους ισοτιμίες βάσει των συνθηκών της αγοράς. Ωστόσο, οι τιμές μπορεί να καθορίζονται μία φορά την ημέρα ή να προσαρμόζονται λιγότερο συχνά από ό,τι οι τιμές των ειδικών υπηρεσιών FX. Το Xe ενημερώνει τις τιμές ζωντανά, δίνοντάς σας μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με το πότε να στείλετε.