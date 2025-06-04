Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το MCB Mauritius για τη μετατροπή του Ρουπία Μαυρικίου (MUR) σε Βρετανική Λίρα (GBP) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Βρετανική Λίρα από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του MCB Mauritiusσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.