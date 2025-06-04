Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το Kiwibank για τη μετατροπή του Δολάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD) σε Ελβετικό Φράγκο (CHF) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Ελβετικό Φράγκο από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του Kiwibankσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.