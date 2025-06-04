Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το Banque de Tunisie για τη μετατροπή του Δηνάριο Τυνησίας (TND) σε Βρετανική Λίρα (GBP) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Βρετανική Λίρα από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του Banque de Tunisieσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.