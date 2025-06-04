Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το Bank Pekao για τη μετατροπή του Ζλότι Πολωνίας (PLN) σε Δολάριο Καναδά (CAD) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Δολάριο Καναδά από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του Bank Pekaoσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.