Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το Bank of Uganda για τη μετατροπή του Σελίνι Ουγκάντας (UGX) σε Δολάριο ΗΠΑ (USD) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Δολάριο ΗΠΑ από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του Bank of Ugandaσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.