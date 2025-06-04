Η συναλλαγματική ισοτιμία ABA Bank αναφέρεται στην ισοτιμία που προσφέρουν για τη μετατροπή ενός νομίσματος σε άλλο κατά τη διάρκεια μιας διεθνούς μεταφοράς χρημάτων. Το ποσοστό αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ένα περιθώριο πάνω από το μέσο επιτόκιο της αγοράς, το οποίο μπορεί να μειώσει το τελικό ποσό που λαμβάνει ο παραλήπτης σας. Συγκρίνετε την τιμή του ABA Bank με τις τιμές του Xe σε πραγματικό χρόνο για να δείτε τη διαφορά.