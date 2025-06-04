Validator for routingnumre
Indsæt et 9-cifret routingnummer for at bekræfte, at det er gyldigt, før du sender en betaling.
Beskyt din betaling med præcision
Brug af det korrekte routingnummer beskytter din betaling mod forsinkelser, gebyrer og fejldirigerede midler. I USA kan banker bruge forskellige routingnumre til ACH og bankoverførsler, og nogle store banker bruger statsspecifikke numre. Hvis du indtaster den forkerte, kan din overførsel blive afvist eller bogført i den forkerte operationskø.
Routingnummerformat
Hvert amerikansk routingnummer (ABA/RTN) er 9 cifre langt:
Region / Forbundsdistrikt (AAAA): Identificerer det føderale distrikt og behandlingsområdet for din bank.
ABA-institutionsidentifikator (BBBB): Identificerer din specifikke bank i det pågældende distrikt, f.eks. et bank-ID.
Kontrolciffer (C): Et sidste "matematisk kontrolciffer", der hjælper med at opdage tastefejl eller forkerte indtastninger.
Eksempel på et routing-nummer
Valg af det rigtige routingnummer
Banker bruger ofte forskellige routingnumre til ACH, bankoverførsler og checks. Nummeret, der er trykt på dine checks, er muligvis ikke det, du skal bruge til en ACH-overførsel eller direkte debitering. Hvis du er usikker, så kontakt din bank eller brug vores søgemaskineopslag for at finde det rigtige nummer. Brug af forkert nummer kan forårsage forsinkelser eller returneringer.
Almindelige fejl
Routingnumre mislykkes oftest på grund af et forkert indtastet ciffer, en uoverensstemmelse i checksum, brug af et ACH-nummer, når et banknummer er påkrævet (eller omvendt), statsspecifikke variationer i store banker, fusionsrelaterede ændringer eller simpel formatering som mellemrum og bindestreger. Selv mindre fejl kan føre til, at de daglige deadlines forsinkes, og at en overførsel får flere dage til at køre. Brug af det korrekte routingnummer forhindrer returneringer, forsinkelser og fejldirigerede midler.
Har du brug for at sende penge internationalt?
Internationale pengeoverførsler med traditionelle banker kan være dyre på grund af lave renter og ekstra gebyrer. Xe hjælper dig med at spare med konkurrencedygtige priser og lave, gennemsigtige gebyrer. Send penge til over 190 lande i over 130 valutaer, se din samlede pris på forhånd, få et pålideligt leveringsestimat, og spor din overførsel fra start til slut.
Routingnumre vs. SWIFT/BIC-koder vs. IBAN'er
For betalinger afhænger de nødvendige oplysninger af, hvor pengene går hen.
Routingnumre (kun USA)
En 9-cifret kode til amerikanske banker, der sender betalinger, herunder direkte indbetalinger, bankoverførsler og checks, sikkert.
SWIFT/BIC-koder (internationale)
En kode på 8-11 tegn for ikke-amerikanske banker, der sender internationale betalinger sikkert til det rette sted.
IBAN (internationalt kontonummer)
Et landespecifikt kontonummer, der bruges uden for USA til at dirigere betalinger til den korrekte konto i udlandet.
Ofte stillede spørgsmål om validering af routingnummer
Et routingnummer – også kaldet et ABA-routingnummer – identificerer en amerikansk bank eller kreditforening til indenlandske betalinger. Den er ni cifret lang og kræves sammen med dit kontonummer for at behandle ACH-overførsler og mange indenlandske bankoverførsler.
Nej. Et routingnummer identificerer banken; et kontonummer identificerer din specifikke konto i den pågældende bank. Du skal normalt bruge begge for at oprette en betaling.
Nogle institutioner bruger ét routingnummer til ACH-overførsler og et separat nummer til indenlandske bankoverførsler, fordi betalingerne behandles på forskellige netværk. Brug altid det nummer, som din bank angiver for betalingstypen.
Store banker tildeler ofte statsspecifikke eller regionspecifikke routingnumre for at dirigere ACH-transaktioner effektivt. Tjek om nummeret i din bankapp eller på dit bankudtog stemmer overens med din stat og kontotype.
Se i din banks mobilapp under "Kontooplysninger", på din bankudtog eller på en papircheck (routingnummeret er de første ni cifre på MICR-linjen). Hvis din bank angiver separate ACH- og banknumre, skal du vælge det, der matcher din betaling.
Nej. Routingnumre er til indenlandske betalinger i USA. Ved internationale overførsler bruger du typisk et SWIFT/BIC og, hvor det er relevant, et IBAN- eller lokalt kontoformat. Xe understøtter SWIFT/BIC-opslag og internationale betalinger.
Betalinger kan blive returneret, forsinket ud over de daglige deadlines eller sendt forkert. Brug af det korrekte routingnummer hjælper dig med at undgå returneringer, gebyrer og forsinkelser i behandlingen.
Ansvarsfraskrivelse
De her viste routingnumre, banknavne, adresser og andre oplysninger er kun til generel information. Selvom vi arbejder på at holde denne side nøjagtig, garanterer Xe ikke, at oplysningerne er fuldstændige, opdaterede eller fri for fejl. Finansielle institutioner kan ændre deres oplysninger uden varsel.
Xe fremsætter ingen erklæringer om den juridiske status, licens eller operationelle integritet for nogen af de anførte banker eller formidlere. Inkludering udgør ikke godkendelse eller verifikation.
Enhver overførsel eller beslutning, du træffer baseret på disse oplysninger, sker på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tab, forsinkelser eller skader, der opstår som følge af tillid til de data eller fra samhandling med tredjeparter, der henvises til her.
Bekræft altid alle detaljer direkte med den relevante finansielle institution, inden du påbegynder en transaktion.
Denne ansvarsfraskrivelse findes kun på engelsk. Dele af denne side kan forekomme på andre sprog, men den juridiske ansvarsfraskrivelse forbliver på engelsk for at bevare dens nøjagtighed og hensigt.