Routingnumre mislykkes oftest på grund af et forkert indtastet ciffer, en uoverensstemmelse i checksum, brug af et ACH-nummer, når et banknummer er påkrævet (eller omvendt), statsspecifikke variationer i store banker, fusionsrelaterede ændringer eller simpel formatering som mellemrum og bindestreger. Selv mindre fejl kan føre til, at de daglige deadlines forsinkes, og at en overførsel får flere dage til at køre. Brug af det korrekte routingnummer forhindrer returneringer, forsinkelser og fejldirigerede midler.