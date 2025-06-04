Opslag af ABA-routingnummer
Slå op og bekræft amerikanske bankroutingnumre (ABA) for ACH, overførsler og checks. Søg efter bank, eller indsæt en 9-cifret kode for at kontrollere routingnummerets oplysninger, før du sender.
Hvad er et routingnummer?
Et routingnummer er en 9-cifret kode, der identificerer en amerikansk bank eller kreditforening. Det kaldes også et ABA-nummer eller et routing transit-nummer (RTN), og det dirigerer ACH-overførsler, indenlandske bankbetalinger og checkbehandling til den rigtige institution og placering. Brug altid det korrekte routingnummer for at undgå forsinkede overførsler.
Routingnummerformat
Hvert amerikansk routingnummer (ABA/RTN) er 9 cifre langt:
Region / Forbundsdistrikt (AAAA): Identificerer det føderale distrikt og behandlingsområdet for din bank.
ABA-institutionsidentifikator (BBBB): Identificerer din specifikke bank i det pågældende distrikt, f.eks. et bank-ID.
Kontrolciffer (C): Et sidste "matematisk kontrolciffer", der hjælper med at opdage tastefejl eller forkerte indtastninger.
Eksempel på et routing-nummer
Hvor er routingnummeret på en check?
Du kan finde dit checknummer nederst til venstre på din check. Det er de første ni cifre i rækken med tal nederst, efterfulgt af dit kontonummer og derefter checknummeret.
I alt
Har du brug for at sende penge internationalt?
Internationale pengeoverførsler med traditionelle banker kan være dyre på grund af lave renter og ekstra gebyrer. Xe hjælper dig med at spare med konkurrencedygtige priser og lave, gennemsigtige gebyrer. Send penge til over 190 lande i over 130 valutaer, se din samlede pris på forhånd, få et pålideligt leveringsestimat, og spor din overførsel fra start til slut.
Find routingnummeret for din bank
Klik på din bank for at se de korrekte amerikanske routingnumre til ACH, bankoverførsler og checks, med detaljer efter stat og kontotype. Kan du ikke se din? Gå til søg efter bank for at se en udvidet liste.
Sådan finder du dit routingnummer online
Her er nogle enkle måder at finde det på uden at ringe til din bank:
På denne side: Brug vores opslag af routingnumre, eller vælg dit banklogo for at se ACH-, bank- og checknumre.
Netbank: Log ind og åbn Kontooplysninger. Dit routingnummer vises i nærheden af dit kontonummer.
e-udtog og tjekbilleder: Se efter de første ni cifre nederst til venstre.
Federal Reserve-katalog: Søg efter din bank i Fedwire-kataloget.
Valg af det rigtige routingnummer
Banker bruger ofte forskellige routingnumre til ACH, bankoverførsler og checks. Nummeret, der er trykt på dine checks, er muligvis ikke det, du skal bruge til en ACH-overførsel eller direkte debitering. Hvis du er usikker, så kontakt din bank eller brug vores søgemaskineopslag for at finde det rigtige nummer. Brug af forkert nummer kan forårsage forsinkelser eller returneringer.
Routingnummer vs. kontonummer
Disse tal fungerer sammen, men udfører forskellige opgaver. Dit routingnummer er en 9-cifret kode, der identificerer din bank og sender ACH-betalinger, indenlandske bankoverførsler og checks. Dit kontonummer er en 8-12-cifret kode til din individuelle konto. Du finder begge dele på en papircheck – routingnummeret kommer først nederst til venstre, efterfulgt af kontonummeret.
Hvad bruges routingnumre til?
Routingnumre bruges ofte til betalinger eller transaktioner for:
Opsætning af direkte indbetaling eller automatisk regningbetaling (ACH)
Modtagelse af løn, pension, skatterefusion eller ydelser
Afsendelse eller modtagelse af en indenlandsk bankoverførsel
Tilknytning af din bankkonto til løn- eller betalingsapps
Indbetaling af checks eller behandling af e-checks
Er du ikke sikker på, hvilket nummer du skal bruge? Brug vores opslag af routingnummer.
Routingnumre vs. SWIFT/BIC-koder vs. IBAN'er
For betalinger afhænger de nødvendige oplysninger af, hvor pengene går hen.
Routingnumre (kun USA)
En 9-cifret kode til amerikanske banker, der sender betalinger, herunder direkte indbetalinger, bankoverførsler og checks, sikkert.
SWIFT/BIC-koder (internationale)
En kode på 8-11 tegn for ikke-amerikanske banker, der sender internationale betalinger sikkert til det rette sted.
IBAN (internationalt kontonummer)
Et landespecifikt kontonummer, der bruges uden for USA til at dirigere betalinger til den korrekte konto i udlandet.
Ofte stillede spørgsmål om routingnummer
Et routingnummer, også kaldet et ABA-nummer eller routing transit-nummer, er en 9-cifret kode, der identificerer en amerikansk bank eller kreditforening til ACH-overførsler, indenlandske bankoverførsler og checkbehandling. Det fungerer sammen med dit kontonummer for at sikre, at pengene sendes til den rigtige bank og den rigtige konto. Routingnumre bruges kun til amerikanske betalinger.
Brug ACH-routingnummeret til direkte indbetaling, lønudbetaling og automatisk betaling af regninger. Brug bankrutingsnummeret til indenlandske bankoverførsler. For papirchecks skal du bruge det routingnummer, der er trykt på dine checks. Nogle banker offentliggør forskellige tal efter stat eller kontotype. Hvis du er usikker, så bekræft i netbank eller brug vores opslag af routingnummer til at vælge det korrekte nummer, før du sender.
Log ind på netbank eller mobilbank, og åbn Kontooplysninger for at se routingnummeret for den pågældende konto. Mange banker angiver routingnumre efter stat eller kontotype på deres hjemmesider. Du kan også bruge vores søgemaskineopslag til at søge efter banknavn eller tjekke dine e-kontoudtog og se billeder. Hvis du ser færre end ni cifre, mangler der muligvis et foranstillet nul.
Et gyldigt amerikansk routingnummer har ni cifre og består en checksumtest. Indtast den 9-cifrede kode i vores søgefunktion til routingnumre for at tjekke routingnumre og bekræfte bankens navn og placering. Sørg for, at nummertypen matcher din betalingstype, for eksempel ACH vs. bankoverførsel. Hvis den viste bank ikke lever op til dine forventninger, skal du kontakte din bank, før du sender penge.
Nej. Routingnumre er kun til amerikanske betalinger. Ved internationale overførsler skal du normalt bruge modtagerbankens SWIFT- eller BIC-kode og i mange lande et IBAN-nummer eller et lokalt kontoformat. Hvis du har brug for at sende penge til udlandet, kan du sammenligne dine muligheder og bruge Xe til at se den samlede pris på forhånd, få et tydeligt leveringsestimat og spore din overførsel.
Store banker har ofte forskellige routingnumre efter stat, efter betalingstype eller på grund af fusioner. Vælg det nummer, der matcher din konto og betalingstype. Hvis din bank giver dig besked om en ændring, skal du opdatere direkte indbetalinger, løn og regninger for at undgå forsinkelser eller returneringer. Hvis du er i tvivl, så tjek det i netbank eller med vores opslag af routingnummer.
Ansvarsfraskrivelse
De her viste routingnumre, banknavne, adresser og andre oplysninger er kun til generel information. Selvom vi arbejder på at holde denne side nøjagtig, garanterer Xe ikke, at oplysningerne er fuldstændige, opdaterede eller fri for fejl. Finansielle institutioner kan ændre deres oplysninger uden varsel.
Xe fremsætter ingen erklæringer om den juridiske status, licens eller operationelle integritet for nogen af de anførte banker eller formidlere. Inkludering udgør ikke godkendelse eller verifikation.
Enhver overførsel eller beslutning, du træffer baseret på disse oplysninger, sker på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tab, forsinkelser eller skader, der opstår som følge af tillid til de data eller fra samhandling med tredjeparter, der henvises til her.
Bekræft altid alle detaljer direkte med den relevante finansielle institution, inden du påbegynder en transaktion.
Denne ansvarsfraskrivelse findes kun på engelsk. Dele af denne side kan forekomme på andre sprog, men den juridiske ansvarsfraskrivelse forbliver på engelsk for at bevare dens nøjagtighed og hensigt.