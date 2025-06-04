Opslag af ABA-routingnummer

Ansvarsfraskrivelse

De her viste routingnumre, banknavne, adresser og andre oplysninger er kun til generel information. Selvom vi arbejder på at holde denne side nøjagtig, garanterer Xe ikke, at oplysningerne er fuldstændige, opdaterede eller fri for fejl. Finansielle institutioner kan ændre deres oplysninger uden varsel.

Xe fremsætter ingen erklæringer om den juridiske status, licens eller operationelle integritet for nogen af de anførte banker eller formidlere. Inkludering udgør ikke godkendelse eller verifikation.

Enhver overførsel eller beslutning, du træffer baseret på disse oplysninger, sker på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tab, forsinkelser eller skader, der opstår som følge af tillid til de data eller fra samhandling med tredjeparter, der henvises til her.

Bekræft altid alle detaljer direkte med den relevante finansielle institution, inden du påbegynder en transaktion.

Denne ansvarsfraskrivelse findes kun på engelsk. Dele af denne side kan forekomme på andre sprog, men den juridiske ansvarsfraskrivelse forbliver på engelsk for at bevare dens nøjagtighed og hensigt.