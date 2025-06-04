Internationale pengeoverførsler med traditionelle banker kan være dyre på grund af lave renter og ekstra gebyrer. Xe hjælper dig med at spare med konkurrencedygtige priser og lave, gennemsigtige gebyrer. Send penge til over 190 lande i over 130 valutaer, se din samlede pris på forhånd, få et pålideligt leveringsestimat, og spor din overførsel fra start til slut.