Hvad er et routingnummer?
Et routingnummer er en 9-cifret kode, der identificerer en amerikansk bank eller kreditforening. Det kaldes også et ABA-nummer eller et routing transit-nummer (RTN), og det dirigerer ACH-overførsler, indenlandske bankbetalinger og checkbehandling til den rigtige institution og placering. Brug altid det korrekte routingnummer for at undgå forsinkede overførsler.
Routingnummerformat
Hvert amerikansk routingnummer (ABA/RTN) er 9 cifre langt:
Region / Forbundsdistrikt (AAAA): Identificerer det føderale distrikt og behandlingsområdet for din bank.
ABA-institutionsidentifikator (BBBB): Identificerer din specifikke bank i det pågældende distrikt, f.eks. et bank-ID.
Kontrolciffer (C): Et sidste "matematisk kontrolciffer", der hjælper med at opdage tastefejl eller forkerte indtastninger.
Eksempel på et routing-nummer
I alt
Har du brug for at sende penge internationalt?
Internationale pengeoverførsler med traditionelle banker kan være dyre på grund af lave renter og ekstra gebyrer. Xe hjælper dig med at spare med konkurrencedygtige priser og lave, gennemsigtige gebyrer. Send penge til over 190 lande i over 130 valutaer, se din samlede pris på forhånd, få et pålideligt leveringsestimat, og spor din overførsel fra start til slut.
Routingnummer vs. kontonummer
Disse tal fungerer sammen, men udfører forskellige opgaver. Dit routingnummer er en 9-cifret kode, der identificerer din bank og sender ACH-betalinger, indenlandske bankoverførsler og checks. Dit kontonummer er en 8-12-cifret kode til din individuelle konto. Du finder begge dele på en papircheck – routingnummeret kommer først nederst til venstre, efterfulgt af kontonummeret.
Routingnumre vs. SWIFT/BIC-koder vs. IBAN'er
For betalinger afhænger de nødvendige oplysninger af, hvor pengene går hen.
Routingnumre (kun USA)
En 9-cifret kode til amerikanske banker, der sender betalinger, herunder direkte indbetalinger, bankoverførsler og checks, sikkert.
SWIFT/BIC-koder (internationale)
En kode på 8-11 tegn for ikke-amerikanske banker, der sender internationale betalinger sikkert til det rette sted.
IBAN (internationalt kontonummer)
Et landespecifikt kontonummer, der bruges uden for USA til at dirigere betalinger til den korrekte konto i udlandet.
Ofte stillede spørgsmål
Et routingnummer (ABA) er en nicifret kode, der identificerer en amerikansk bank eller kreditforening for indenlandske betalinger som ACH-overførsler og bankoverførsler.
Ikke altid. Nogle banker bruger ét routingnummer til ACH og et andet til indenlandske overførselstjenester. Brug det nummer, som din bank angiver for din betalingstype.
Nej. Routingnumre er til indenlandske betalinger i USA. Ved internationale overførsler skal du bruge et SWIFT/BIC og, hvor det er relevant, et IBAN- eller lokalt kontoformat.
Betalinger kan blive returneret eller forsinket, især hvis du misser de daglige frister. Bekræft altid det korrekte nummer til ACH eller bankoverførsel, inden du sender.
Ansvarsfraskrivelse
De her viste routingnumre, banknavne, adresser og andre oplysninger er kun til generel information. Selvom vi arbejder på at holde denne side nøjagtig, garanterer Xe ikke, at oplysningerne er fuldstændige, opdaterede eller fri for fejl. Finansielle institutioner kan ændre deres oplysninger uden varsel.
Xe fremsætter ingen erklæringer om den juridiske status, licens eller operationelle integritet for nogen af de anførte banker eller formidlere. Inkludering udgør ikke godkendelse eller verifikation.
Enhver overførsel eller beslutning, du træffer baseret på disse oplysninger, sker på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tab, forsinkelser eller skader, der opstår som følge af tillid til de data eller fra samhandling med tredjeparter, der henvises til her.
Bekræft altid alle detaljer direkte med den relevante finansielle institution, inden du påbegynder en transaktion.
Denne ansvarsfraskrivelse findes kun på engelsk. Dele af denne side kan forekomme på andre sprog, men den juridiske ansvarsfraskrivelse forbliver på engelsk for at bevare dens nøjagtighed og hensigt.