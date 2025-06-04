Валидатор на маршрутните номера
Поставете 9-цифрения маршрутен номер, за да потвърдите, че е валиден, преди да изпратите плащане.
Защитете плащанията си с точност
Използването на правилния маршрутен номер предпазва плащането ви от забавяне, такси и неправилно насочени средства. В САЩ банките могат да използват различни маршрутни номера за ACH и парични преводи, а някои големи банки използват номера, специфични за отделните щати. Ако въведете грешна стойност, преводът може да бъде отхвърлен или да бъде изпратен в грешната опашка за операции.
Формат на маршрутния номер
Всеки маршрутен номер в САЩ (ABA/RTN) е с дължина 9 цифри:
Регион / Федерален окръг (AAAA): Определя федералния район и зоната за обработка на данни за вашата банка.
Идентификатор на институцията ABA (BBBB): Идентифицира конкретната ви банка в този район, подобно на идентификационен номер на банка.
Контролна цифра (C): Последната цифра за математическа проверка, която помага да се открият печатни грешки или грешни вписвания.
Пример за маршрутен номер
Избор на правилния маршрутен номер
Банките често използват различни маршрутни номера за ACH, преводи и чекове. Номерът, отпечатан върху чековете ви, може да не е този, който ви е необходим за ACH превод или директен дебит. Ако не сте сигурни, свържете се с банката си или използвайте нашия инструмент за търсене на маршрутни номера, за да откриете правилния номер. Използването на грешен номер може да доведе до забавяне или връщане.
Често срещани грешки
Най-често маршрутните номера се провалят поради грешно въведена цифра, несъответствие на контролната сума, използване на ACH номер, когато се изисква номер на превод (или обратното), специфични за държавата вариации при големите банки, промени, свързани със сливания, или просто форматиране като интервали и тирета. Дори дребни грешки могат да доведат до превишаване на дневните срокове и да удължат прехвърлянето с дни. Използването на правилния маршрутен номер предотвратява връщания, забавяния и неправилно насочени средства.
Общо
Трябва да изпратите пари в международен план?
Международните парични преводи с традиционните банки могат да бъдат скъпи поради ниските лихвени проценти и допълнителните такси. Xe ви помага да спестите с конкурентни лихви и ниски, прозрачни такси. Изпращайте пари до над 190 държави в над 130 валути, вижте предварително общата си цена, получете надеждна оценка на доставката и проследете превода си от началото до края.
Маршрутни номера vs SWIFT/BIC кодове vs IBAN
За плащанията необходимите данни зависят от това, къде се изпращат парите.
Номера на маршрута (само за САЩ)
Деветцифрен код за банките в САЩ, чрез който се извършват безопасни плащания, включително директен депозит, преводи и чекове.
SWIFT/BIC кодове (международни)
8-11-символен код за държави извън САЩ. банки, които насочват международните плащания към правилното място по безопасен начин.
IBAN (международен номер на сметката)
Специфичен за страната номер на сметка, който се използва извън САЩ за насочване на плащанията към правилната сметка в чужбина.
Често задавани въпроси за валидиране на маршрутни номера
Маршрутният номер - наричан още маршрутен номер на ABA - идентифицира американска банка или кредитен съюз за вътрешни плащания. Той е деветцифрен и се изисква заедно с номера на сметката ви за обработка на ACH преводи и много вътрешни преводи.
Не. маршрутният номер идентифицира банката, а номерът на сметката идентифицира конкретната ви сметка в тази банка. Обикновено са ви необходими и двете, за да настроите плащане.
Някои институции използват един маршрутен номер за ACH преводите и отделен номер за националните преводи, тъй като плащанията се обработват в различни мрежи. Винаги използвайте номера, който банката ви е посочила за съответния вид плащане.
Големите банки често определят маршрутни номера, специфични за отделните щати или региони, за да насочват ефективно ACH транзакциите. Проверете номера на банковото си приложение или извлечение, за да установите дали отговаря на държавата и типа на сметката ви.
Потърсете го в мобилното приложение на банката си в раздел "Данни за сметката", в банковото си извлечение или в хартиен чек (маршрутният номер е първите девет цифри от MICR реда). Ако банката ви посочва отделни номера на ACH и на банкови преводи, изберете този, който отговаря на вашето плащане.
Не. Номерата за насочване са за вътрешни плащания в САЩ. При международните преводи обикновено се използва SWIFT/BIC и, когато е приложимо, IBAN или местен формат на сметката. Xe поддържа търсене по SWIFT/BIC и международни плащания.
Плащанията могат да бъдат върнати, забавени след изтичането на дневните срокове или неправилно пренасочени. Използването на правилния маршрутен номер ви помага да избегнете връщания, такси и забавяне на обработката.
Отказ от отговорност
Посочените тук маршрутни номера, имена на банки, адреси и други данни са предоставени само за обща информация. Въпреки че се стараем да поддържаме тази страница точна, Xe не гарантира, че информацията е пълна, актуална или без грешки. Финансовите институции могат да променят данните си без предизвестие.
Xe не прави никакви изявления относно правния статут, лицензирането или оперативната цялост на която и да е банка или посредник в списъка. Включването не означава одобрение или проверка.
Всяко прехвърляне или решение, което вземате въз основа на тази информация, е на ваш собствен риск. Xe не носи отговорност за каквито и да било загуби, забавяния или щети, произтичащи от разчитане на данните или от сделки с трети страни, посочени тук.
Винаги потвърждавайте всички данни директно със съответната финансова институция, преди да инициирате транзакция.
Настоящият отказ от отговорност е предоставен само на английски език. Части от тази страница могат да се появят на други езици, но правният отказ от отговорност остава на английски език, за да се запази точността и предназначението му.