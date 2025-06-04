Банките често използват различни маршрутни номера за ACH, преводи и чекове. Номерът, отпечатан върху чековете ви, може да не е този, който ви е необходим за ACH превод или директен дебит. Ако не сте сигурни, свържете се с банката си или използвайте нашия инструмент за търсене на маршрутни номера, за да откриете правилния номер. Използването на грешен номер може да доведе до забавяне или връщане.