Тези числа работят заедно, но изпълняват различни задачи. Вашият маршрутен номер е 9-цифрен код, който идентифицира банката ви и насочва ACH плащанията, националните преводи и чековете. Номерът на сметката ви е 8-12-цифрен код за вашата индивидуална сметка. На хартиения чек са посочени и двата номера - първо е посочен маршрутният номер в долния ляв ъгъл, а след това номерът на сметката.