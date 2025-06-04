Какво представлява маршрутният номер?
Маршрутният номер е 9-цифрен код, който идентифицира американска банка или кредитен съюз. Наричан още ABA номер или транзитен маршрутен номер (RTN), той насочва ACH преводите, националните банкови плащания и обработката на чекове към правилната институция и място. Винаги използвайте правилния маршрутен номер, за да избегнете забавяне на преводите.
Формат на маршрутния номер
Всеки маршрутен номер в САЩ (ABA/RTN) е с дължина 9 цифри:
Регион / Федерален окръг (AAAA): Определя федералния район и зоната за обработка на данни за вашата банка.
Идентификатор на институцията ABA (BBBB): Идентифицира конкретната ви банка в този район, подобно на идентификационен номер на банка.
Контролна цифра (C): Последната цифра за математическа проверка, която помага да се открият печатни грешки или грешни вписвания.
Пример за маршрутен номер
Общо
Трябва да изпратите пари в международен план?
Международните парични преводи с традиционните банки могат да бъдат скъпи поради ниските лихвени проценти и допълнителните такси. Xe ви помага да спестите с конкурентни лихви и ниски, прозрачни такси. Изпращайте пари до над 190 държави в над 130 валути, вижте предварително общата си цена, получете надеждна оценка на доставката и проследете превода си от началото до края.
Номер на сметката срещу номер на сметката
Тези числа работят заедно, но изпълняват различни задачи. Вашият маршрутен номер е 9-цифрен код, който идентифицира банката ви и насочва ACH плащанията, националните преводи и чековете. Номерът на сметката ви е 8-12-цифрен код за вашата индивидуална сметка. На хартиения чек са посочени и двата номера - първо е посочен маршрутният номер в долния ляв ъгъл, а след това номерът на сметката.
Маршрутни номера vs SWIFT/BIC кодове vs IBAN
За плащанията необходимите данни зависят от това, къде се изпращат парите.
Номера на маршрута (само за САЩ)
Деветцифрен код за банките в САЩ, чрез който се извършват безопасни плащания, включително директен депозит, преводи и чекове.
SWIFT/BIC кодове (международни)
8-11-символен код за държави извън САЩ. банки, които насочват международните плащания към правилното място по безопасен начин.
IBAN (международен номер на сметката)
Специфичен за страната номер на сметка, който се използва извън САЩ за насочване на плащанията към правилната сметка в чужбина.
Често задавани въпроси
Маршрутният номер (ABA) е деветцифрен код, който идентифицира американска банка или кредитен съюз за вътрешни плащания като ACH преводи и парични преводи.
Не винаги. Някои банки използват един маршрутен номер за ACH и друг за вътрешни преводи. Използвайте номера, който банката ви е посочила за вашия тип плащане.
Не. Номерата за насочване са за вътрешни плащания в САЩ. За международни преводи използвайте SWIFT/BIC и, когато е приложимо, IBAN или местен формат на сметката.
Плащанията могат да бъдат върнати или забавени, особено ако пропуснете дневния краен срок. Винаги проверявайте правилния номер за ACH или банков превод, преди да изпратите.
Отказ от отговорност
Посочените тук маршрутни номера, имена на банки, адреси и други данни са предоставени само за обща информация. Въпреки че се стараем да поддържаме тази страница точна, Xe не гарантира, че информацията е пълна, актуална или без грешки. Финансовите институции могат да променят данните си без предизвестие.
Xe не прави никакви изявления относно правния статут, лицензирането или оперативната цялост на която и да е банка или посредник в списъка. Включването не означава одобрение или проверка.
Всяко прехвърляне или решение, което вземате въз основа на тази информация, е на ваш собствен риск. Xe не носи отговорност за каквито и да било загуби, забавяния или щети, произтичащи от разчитане на данните или от сделки с трети страни, посочени тук.
Винаги потвърждавайте всички данни директно със съответната финансова институция, преди да инициирате транзакция.
Настоящият отказ от отговорност е предоставен само на английски език. Части от тази страница могат да се появят на други езици, но правният отказ от отговорност остава на английски език, за да се запази точността и предназначението му.