Търсене на номера на маршрута на ABA
Потърсете и проверете маршрутните номера на американските банки (ABA) за ACH, преводи и чекове. Търсете по банка или поставете 9-цифрен код, за да проверите данните за маршрутния номер, преди да изпратите.
Какво представлява маршрутният номер?
Маршрутният номер е 9-цифрен код, който идентифицира американска банка или кредитен съюз. Наричан още ABA номер или транзитен маршрутен номер (RTN), той насочва ACH преводите, националните банкови плащания и обработката на чекове към правилната институция и място. Винаги използвайте правилния маршрутен номер, за да избегнете забавяне на преводите.
Формат на маршрутния номер
Всеки маршрутен номер в САЩ (ABA/RTN) е с дължина 9 цифри:
Регион / Федерален окръг (AAAA): Определя федералния район и зоната за обработка на данни за вашата банка.
Идентификатор на институцията ABA (BBBB): Идентифицира конкретната ви банка в този район, подобно на идентификационен номер на банка.
Контролна цифра (C): Последната цифра за математическа проверка, която помага да се открият печатни грешки или грешни вписвания.
Пример за маршрутен номер
Къде се намира маршрутният номер на чека?
Можете да намерите маршрутния си номер в долния ляв ъгъл на чека. Това са първите девет цифри в реда от цифри в долната част, последвани от номера на сметката ви и след това от номера на чека.
Общо
Трябва да изпратите пари в международен план?
Международните парични преводи с традиционните банки могат да бъдат скъпи поради ниските лихвени проценти и допълнителните такси. Xe ви помага да спестите с конкурентни лихви и ниски, прозрачни такси. Изпращайте пари до над 190 държави в над 130 валути, вижте предварително общата си цена, получете надеждна оценка на доставката и проследете превода си от началото до края.
Намерете маршрутния номер на вашата банка
Щракнете върху банката си, за да видите правилните маршрутни номера за ACH, преводи и чекове в САЩ с подробности по щати и видове сметки. Не виждате своя? Посетете " Търсене по банка", за да разгледате разширен списък.
Как да намерите маршрутния си номер онлайн
Ето няколко прости начина да я намерите, без да се обаждате в банката си:
На тази страница: Използвайте нашата система за търсене на маршрутни номера или изберете логото на вашата банка, за да видите номерата на ACH, банкови преводи и чекове.
Онлайн банкиране: Влезте и отворете Данни за сметката. Маршрутният ви номер се появява в близост до номера на сметката ви.
електронни отчети и изображения на чекове: Потърсете първите девет цифри в долния ляв ъгъл.
Справочник на Федералния резерв: Потърсете вашата банка в директорията на Fedwire.
Избор на правилния маршрутен номер
Банките често използват различни маршрутни номера за ACH, преводи и чекове. Номерът, отпечатан върху чековете ви, може да не е този, който ви е необходим за ACH превод или директен дебит. Ако не сте сигурни, свържете се с банката си или използвайте нашия инструмент за търсене на маршрутни номера, за да откриете правилния номер. Използването на грешен номер може да доведе до забавяне или връщане.
Номер на сметката срещу номер на сметката
Тези числа работят заедно, но изпълняват различни задачи. Вашият маршрутен номер е 9-цифрен код, който идентифицира банката ви и насочва ACH плащанията, националните преводи и чековете. Номерът на сметката ви е 8-12-цифрен код за вашата индивидуална сметка. На хартиения чек са посочени и двата номера - първо е посочен маршрутният номер в долния ляв ъгъл, а след това номерът на сметката.
За какво се използват маршрутните номера?
Маршрутните номера често се използват при плащания или транзакции за:
Настройване на директен депозит или автоматично плащане на сметки (ACH)
Получаване на заплата, пенсия, възстановяване на данъци или обезщетения
Изпращане или получаване на вътрешен банков превод
Свързване на банковата ви сметка с приложения за заплати или плащания
Депозиране на чекове или обработка на електронни чекове
Не сте сигурни кой номер да използвате? Използвайте нашия инструмент за търсене на маршрутни номера.
Маршрутни номера vs SWIFT/BIC кодове vs IBAN
За плащанията необходимите данни зависят от това, къде се изпращат парите.
Номера на маршрута (само за САЩ)
Деветцифрен код за банките в САЩ, чрез който се извършват безопасни плащания, включително директен депозит, преводи и чекове.
SWIFT/BIC кодове (международни)
8-11-символен код за държави извън САЩ. банки, които насочват международните плащания към правилното място по безопасен начин.
IBAN (международен номер на сметката)
Специфичен за страната номер на сметка, който се използва извън САЩ за насочване на плащанията към правилната сметка в чужбина.
Често задавани въпроси относно маршрутния номер
Маршрутният номер, наричан още ABA номер или маршрутен транзитен номер, е 9-цифрен код, който идентифицира американска банка или кредитен съюз за ACH преводи, вътрешни банкови преводи и обработка на чекове. Тя работи с номера на сметката ви, за да се увери, че парите се изпращат в правилната банка и в правилната сметка. Маршрутните номера се използват само за плащания в САЩ.
Използвайте маршрутния номер на ACH за директен депозит, заплата и автоматично плащане на сметки. Използвайте маршрутния номер за вътрешни банкови преводи. При хартиените чекове използвайте маршрутния номер, отпечатан върху чековете. Някои банки публикуват различни номера в зависимост от държавата или вида на сметката. Ако не сте сигурни, потвърдете това в онлайн банкирането или използвайте нашата справка за маршрутния номер, за да изберете правилния номер, преди да изпратите.
Влезте в онлайн или мобилното банкиране и отворете "Подробности за сметката", за да видите маршрутния номер за тази сметка. Много банки посочват на уебсайтовете си маршрутни номера по държави или видове сметки. Можете също така да използвате нашата система за търсене на маршрутни номера, за да търсите по име на банка, или да проверите електронните си извлечения и изображения на чекове. Ако виждате по-малко от девет цифри, е възможно да липсва начална нула.
Валидният маршрутен номер в САЩ се състои от девет цифри и преминава тест за контролна сума. Въведете 9-цифровия код в нашата система за търсене на маршрутни номера, за да проверите маршрутните номера и да потвърдите името и местоположението на банката. Уверете се, че типът на номера съответства на типа на плащането, например ACH или банков превод. Ако показаната банка не отговаря на очакванията ви, свържете се с банката си, преди да изпратите пари.
Не. маршрутните номера са само за плащания в САЩ. За международни преводи обикновено се нуждаете от SWIFT или BIC кода на банката получател, а в много държави - от IBAN или местния формат на сметката. Ако трябва да изпратите пари в чужбина, сравнете възможностите си и използвайте Xe, за да видите предварително общата цена, да получите ясна оценка на доставката и да проследите превода си.
Големите банки често имат различни маршрутни номера в зависимост от щата, вида на плащането или поради сливания. Изберете номера, който съответства на вашата сметка и вид плащане. Ако банката ви уведоми за промяната, актуализирайте директните депозити, заплатите и плащанията на сметки, за да избегнете забавяне или връщане. Когато се съмнявате, проверявайте в онлайн банкирането или с помощта на нашата система за търсене на маршрутни номера.
Отказ от отговорност
Посочените тук маршрутни номера, имена на банки, адреси и други данни са предоставени само за обща информация. Въпреки че се стараем да поддържаме тази страница точна, Xe не гарантира, че информацията е пълна, актуална или без грешки. Финансовите институции могат да променят данните си без предизвестие.
Xe не прави никакви изявления относно правния статут, лицензирането или оперативната цялост на която и да е банка или посредник в списъка. Включването не означава одобрение или проверка.
Всяко прехвърляне или решение, което вземате въз основа на тази информация, е на ваш собствен риск. Xe не носи отговорност за каквито и да било загуби, забавяния или щети, произтичащи от разчитане на данните или от сделки с трети страни, посочени тук.
Винаги потвърждавайте всички данни директно със съответната финансова институция, преди да инициирате транзакция.
Настоящият отказ от отговорност е предоставен само на английски език. Части от тази страница могат да се появят на други езици, но правният отказ от отговорност остава на английски език, за да се запази точността и предназначението му.