Времето за доставка на международните преводи с Banque de Luxembourg от Държави членки на еврото до Обединеното кралство варира в зависимост от начина на плащане и времето на транзакцията. Обикновено международните банкови преводи отнемат от 1 до 5 работни дни. Фактори като празници и проверки за сигурност също могат да повлияят на доставката. Проверявайте часовете за приключване на полетите на Banque de Luxembourg S.A, за да избегнете закъснения.