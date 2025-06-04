رسومات عملات إكس إي البيانية: RON إلى PAB

مخطط RON إلى PAB
الليو الجديد الروماني إلى البالبوا البنمية
1 RON = ٠ PAB
٧ يوليو ٢٠٢٥، ١٥:٠٧ UTC - ٧ يوليو ٢٠٢٥، ١٥:٠٧ UTC
RON/PAB إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الليو الجديد الروماني إلى البالبوا البنمية
1 RON = ٠ PAB
٧ يوليو ٢٠٢٥، ١٥:٠٧ UTC - ٧ يوليو ٢٠٢٥، ١٥:٠٧ UTC
RON/PAB إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو الجديد الروماني هو سعر الصرف للزوج RON إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو RON. رمز العملة هو lei.More الليو الجديد الروماني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البالبوا البنمية هو سعر الصرف للزوج PAB إلى USD. رمز العملة لـ Panamanian Balboa هو PAB. رمز العملة هو B/..More البالبوا البنمية info
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