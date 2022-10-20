رسومات عملات إكس إي البيانية: MZN إلى NPR

مخطط MZN إلى NPR
المتكال الموزمبيقي إلى الروبي النيبالي
1 MZN = ٠ NPR
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٢٢:١٨ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٢٢:١٨ UTC
MZN/NPR إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
المتكال الموزمبيقي إلى الروبي النيبالي
1 MZN = ٠ NPR
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٢٢:١٨ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٢٢:١٨ UTC
MZN/NPR إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المتكال الموزمبيقي هو سعر الصرف للزوج MZN إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZN. رمز العملة هو MT.More المتكال الموزمبيقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي النيبالي هو سعر الصرف للزوج NPR إلى USD. رمز العملة لـ Nepalese Rupees هو NPR. رمز العملة هو ₨.More الروبي النيبالي info
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