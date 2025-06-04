رسومات عملات إكس إي البيانية: GIP إلى VND

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
مخطط GIP إلى VND

جنيه جبل طارق إلى الدونغ الفيتنامي

1 GIP = ٠ VND

١ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٥:٤٦ UTC - ١ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٥:٤٦ UTC
GIP/VND إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة

معلومات العملات

gip

GIP - جنيه جبل طارق

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جبل طارق هو سعر الصرف للزوج GIP إلى USD. رمز العملة لـ Gibraltar Pounds هو GIP. رمز العملة هو £.

More جنيه جبل طارق info
vnd

VND - الدونغ الفيتنامي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدونغ الفيتنامي هو سعر الصرف للزوج VND إلى USD. رمز العملة لـ Vietnamese Dongs هو VND. رمز العملة هو ₫.

More الدونغ الفيتنامي info

آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫١٧١٢٨
GBP / EUR١٫١٥٤٧٥
USD / JPY١٤٦٫٩٦٥
GBP / USD١٫٣٥٢٥٣
USD / CHF٠٫٧٩٩٥١٠
USD / CAD١٫٣٧٣٦٤
EUR / JPY١٧٢٫١٣٧
AUD / USD٠٫٦٥٤٤١٩

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

