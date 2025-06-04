Menjalni tečaj, ki ga ponuja MBH Bank za pretvorbo Madžarski forint (HUF) v Kanadski dolar (CAD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Kanadski dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena MBH Bankprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.