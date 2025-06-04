Primerjajte menjalni tečaj Luminor Estonia EUR in GBP
Razmišljate o uporabi Luminor Estonia za prenos iz EUR v GBP? Primerjajte menjalne tečaje in provizije za Luminor Estonia , da odkrijete morebitne prihranke z Xe.
|Ponudnik
|Menjalni tečaj
|Provizija za prenos
|Prejemnik prejme
0.855300
|€0
£855.30Pošlji zdaj
Za ta valutni par še nimamo tečajev Luminor Estonia, vendar lahko še vedno primerjate ponudbo Luminor Estonia s tečajem Xe v živo, da vidite morebitne prihranke. Preverite kmalu, nenehno širimo svoje podatke, da vam zagotovimo več tečajev.
O podjetju Luminor Bank AS
Luminor Bank AS (Estonija) Ustanovljen leta 2017 z združitvijo baltskih operacij večjih nordijskih bank, Luminor je vodilna univerzalna banka v Estoniji s sedežem v Talinu. Ponuja posameznikom in podjetjem račune, kartice, posojila in hipotekarna posojila, trgovinske storitve, upravljanje gotovine in digitalno bančništvo, pri čemer usklajuje delovanje med baltskimi državami. Strategija modernizacije in regionalna obsežnost podpirata izvoznike, lastnike stanovanj in podjetja srednjega trga.
Kako hiter je prenos iz Luminor Estonia EUR v GBP ?
Časi dostave za mednarodne nakazila z Luminor Estonia od Države članice evra do Združeno kraljestvo se razlikujejo glede na način plačila in čas transakcije. Mednarodna bančna nakazila običajno trajajo od 1 do 5 delovnih dni. Na dostavo lahko vplivajo tudi dejavniki, kot so prazniki in varnostni pregledi. Preverite roke za prijavo uporabnika Luminor Bank AS, da se izognete zamudam.
Kakšne so provizije za prenos z Luminor Estonia na ?
Stroški Luminor Estonia nakazila denarja iz EUR v GBP so odvisni od dejavnikov, kot je znesek nakazila. Večji prenosi običajno vključujejo nižje provizije in boljše menjalne tečaje. Za primerjavo provizij Luminor Estonia z Xe preverite primerjalno tabelo.
Pogosto zastavljena vprašanja
Menjalni tečaj, ki ga ponuja Luminor Estonia za pretvorbo Evro (EUR) v Britanski funt (GBP), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Britanski funt kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Luminor Estoniaprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.
Luminor Estonia lahko zaračuna fiksno provizijo za prenos, provizijo, ki temelji na odstotkih, ali oboje, odvisno od načina prenosa in cilja. Te provizije – skupaj z menjalnim tečajem – vplivajo na to, koliko prejme vaš prejemnik. Naše orodje vam omogoča primerjavo skupnih stroškov z drugimi možnostmi, kot je Xe.
Prenosi iz Evro v Britanski funt z Luminor Estonia običajno trajajo od 1 do 5 delovnih dni. Časovni okvir je odvisen od rokov, praznikov, države prejema in časa obdelave banke prejemnice. Xe ponuja dostavo še isti dan za večino nakazil.
Luminor Estonia ima lahko dnevne omejitve ali omejitve na prenos za mednarodne prenose. Za večje zneske boste morda morali obiskati tudi poslovalnico. Xe podpira višje omejitve spletnega pošiljanja, kar ponuja prilagodljivost in udobje pri mednarodnih nakazilih večjih zneskov.
Mnogi ponudniki, vključno z Luminor Estonia, lahko posodobijo svoje menjalne tečaje glede na tržne razmere. Vendar pa se lahko tečaji določijo enkrat dnevno ali prilagodijo manj pogosto kot tečaji namenskih deviznih storitev. Xe posodablja cene v realnem času, kar vam daje večji nadzor nad tem, kdaj poslati.