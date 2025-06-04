Menjalni tečaj, ki ga ponuja Luminor Estonia za pretvorbo Evro (EUR) v Britanski funt (GBP), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Britanski funt kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Luminor Estoniaprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.