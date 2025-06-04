Menjalni tečaj, ki ga ponuja Lloyds za pretvorbo Britanski funt (GBP) v Kitajski juan renminbi (CNY), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Kitajski juan renminbi kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Lloydsprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.