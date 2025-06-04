Menjalni tečaj, ki ga ponuja LHV Bank za pretvorbo Evro (EUR) v Japonski jen (JPY), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Japonski jen kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena LHV Bankprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.