Primerjajte menjalni tečaj La Banque Postale EUR in USD
Razmišljate o uporabi La Banque Postale za prenos iz EUR v USD? Primerjajte menjalne tečaje in provizije za La Banque Postale , da odkrijete morebitne prihranke z Xe.
Pogovorite se z valutnim strokovnjakom danes. Lahko premagamo tečaje konkurence.
|Ponudnik
|Menjalni tečaj
|Provizija za prenos
|Prejemnik prejme
1.147300
|€0
$1,147.30Pošlji zdaj
Za ta valutni par še nimamo tečajev La Banque Postale, vendar lahko še vedno primerjate ponudbo La Banque Postale s tečajem Xe v živo, da vidite morebitne prihranke. Preverite kmalu, nenehno širimo svoje podatke, da vam zagotovimo več tečajev.
O podjetju La Banque Postale
Ustanovljena leta 2006 iz poštne mreže in s sedežem v Parizu, La Banque Postale je univerzalna banka, ki služi posameznikom, strokovnjakom in javnim organom. Ponuja vsakodnevno bančništvo, varčevanje, zavarovanje, hipoteke in financiranje s socialnim učinkom. Nacionalna prisotnost poštnih uradov in digitalne platforme podpirajo vključevanje, storitve lokalnih vlad in pobude odgovornega financiranja po vsej Franciji.
Kako hiter je prenos iz La Banque Postale EUR v USD ?
Časi dostave za mednarodne nakazila z La Banque Postale od Države članice evra do Združene države se razlikujejo glede na način plačila in čas transakcije. Mednarodna bančna nakazila običajno trajajo od 1 do 5 delovnih dni. Na dostavo lahko vplivajo tudi dejavniki, kot so prazniki in varnostni pregledi. Preverite roke za prijavo uporabnika La Banque Postale, da se izognete zamudam.
Kakšne so provizije za prenos z La Banque Postale na ?
Stroški La Banque Postale nakazila denarja iz EUR v USD so odvisni od dejavnikov, kot je znesek nakazila. Večji prenosi običajno vključujejo nižje provizije in boljše menjalne tečaje. Za primerjavo provizij La Banque Postale z Xe preverite primerjalno tabelo.
Zakaj bi namesto tradicionalnih bank izvajali nakazila z Xe?
Boljše cene
Dosledno ponujamo cene, ki prekašajo bančne cene, in vam tako zagotovimo največjo vrednost za vaš denar. Primerjajte nas z vašo banko, da vidite razliko.
Nižje provizije
Zaračunamo manj, zato prihranite več. Poleg tega vedno prikažemo vse stroške,preden potrdite nakazilo, tako da točno veste, za kaj plačujete.
Hitrejši prenosi
Večina prenosov se zaključi še isti dan. Vemo, kako pomembno je, da vaš denar prejmete hitro in zanesljivo.
Xe 24/5 strokovna podpora za globalne prenose
Potrebujete pomoč pri mednarodnem nakazilu denarja? Tukaj smo, da vam pomagamo – stopite v stik z nami še danes za osebno podporo!
Prenesite več z višjimi omejitvami spletnega pošiljanja Xe
Ponujamo višje limite za spletna nakazila kot tradicionalne banke, kar vam omogoča, da v enem samem nakazilu pošljete več. Poslovite se od deljenja večjih zneskov in uživajte v preprostejšem in učinkovitejšem načinu prenosa denarja.
Xe zaupajo milijoni po vsem svetu
Ste pripravljeni začeti?
Primerjali ste menjalne tečaje za La Banque Postale z Xe in čas je, da odklenete najboljšo vrednost za vaše mednarodne denarne nakazila. Vaš prvi prenos je le nekaj klikov stran – začnite zdaj in ponesite svoj denar še dlje!
Pogosto zastavljena vprašanja
Menjalni tečaj, ki ga ponuja La Banque Postale za pretvorbo Evro (EUR) v Ameriški dolar (USD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Ameriški dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena La Banque Postaleprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.
La Banque Postale lahko zaračuna fiksno provizijo za prenos, provizijo, ki temelji na odstotkih, ali oboje, odvisno od načina prenosa in cilja. Te provizije – skupaj z menjalnim tečajem – vplivajo na to, koliko prejme vaš prejemnik. Naše orodje vam omogoča primerjavo skupnih stroškov z drugimi možnostmi, kot je Xe.
Prenosi iz Evro v Ameriški dolar z La Banque Postale običajno trajajo od 1 do 5 delovnih dni. Časovni okvir je odvisen od rokov, praznikov, države prejema in časa obdelave banke prejemnice. Xe ponuja dostavo še isti dan za večino nakazil.
La Banque Postale ima lahko dnevne omejitve ali omejitve na prenos za mednarodne prenose. Za večje zneske boste morda morali obiskati tudi poslovalnico. Xe podpira višje omejitve spletnega pošiljanja, kar ponuja prilagodljivost in udobje pri mednarodnih nakazilih večjih zneskov.
Mnogi ponudniki, vključno z La Banque Postale, lahko posodobijo svoje menjalne tečaje glede na tržne razmere. Vendar pa se lahko tečaji določijo enkrat dnevno ali prilagodijo manj pogosto kot tečaji namenskih deviznih storitev. Xe posodablja cene v realnem času, kar vam daje večji nadzor nad tem, kdaj poslati.