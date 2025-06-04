Menjalni tečaj, ki ga ponuja Kuveyt Turk za pretvorbo Turška lira (TRY) v Britanski funt (GBP), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Britanski funt kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Kuveyt Turkprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.