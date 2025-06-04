Menjalni tečaj, ki ga ponuja Kuveyt Turk za pretvorbo Turška lira (TRY) v Kanadski dolar (CAD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Kanadski dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Kuveyt Turkprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.