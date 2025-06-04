Menjalni tečaj, ki ga ponuja Banques Populaires za pretvorbo Evro (EUR) v Kanadski dolar (CAD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Kanadski dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Banques Populairesprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.