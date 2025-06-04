Menjalni tečaj, ki ga ponuja Banque de Luxembourg za pretvorbo Evro (EUR) v Švicarski frank (CHF), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Švicarski frank kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Banque de Luxembourgprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.