Validátor smerovacích čísel
Pred odoslaním platby vložte 9-miestne smerovacie číslo, aby ste overili jeho platnosť.
Chráňte svoju platbu presnosťou
Použitie správneho smerovacieho čísla chráni vašu platbu pred oneskoreniami, poplatkami a nesprávnym presmerovaním finančných prostriedkov. V USA môžu banky používať rôzne smerovacie čísla pre ACH a bankové prevody a niektoré veľké banky používajú čísla špecifické pre daný štát. Ak zadáte nesprávny kód, váš prevod môže byť zamietnutý alebo zaradený do nesprávneho frontu operácií.
Formát smerovacieho čísla
Každé smerovacie číslo v USA (ABA/RTN) má 9 číslic:
Región / Federálny okres (AAAA): Identifikuje federálny okres a oblasť spracovania pre vašu banku.
Identifikátor inštitúcie ABA (BBBB): Identifikuje vašu konkrétnu banku v danom okrese, napríklad identifikačné číslo banky.
Kontrolná číslica (C): Posledná „matematická kontrolná“ číslica, ktorá pomáha odhaliť preklepy alebo nesprávne zadania.
Príklad smerového čísla
Výber správneho smerovacieho čísla
Banky často používajú rôzne smerovacie čísla pre ACH, bankové prevody a šeky. Číslo vytlačené na vašich šekoch nemusí byť to, ktoré potrebujete pre prevod ACH alebo inkaso. Ak si nie ste istí, overte si to vo svojej banke alebo použite naše vyhľadávanie smerovacích čísel na nájdenie správneho čísla. Použitie nesprávneho čísla môže spôsobiť oneskorenia alebo vrátenie tovaru.
Bežné chyby
Smerovacie čísla najčastejšie zlyhávajú kvôli nesprávne zadanej číslici, nezhode kontrolného súčtu, použitiu čísla ACH, keď je potrebné číslo prevodu (alebo naopak), variáciám špecifickým pre daný štát vo veľkých bankách, zmenám súvisiacim s fúziami alebo jednoduchému formátovaniu, ako sú medzery a pomlčky. Aj drobné chyby môžu prekročiť denné limity a predĺžiť prevod o niekoľko dní. Použitie správneho smerovacieho čísla zabraňuje vráteniu tovaru, oneskoreniam a nesprávnemu presmerovaniu finančných prostriedkov.
Celkom
Potrebujete poslať peniaze do zahraničia?
Smerovacie čísla vs. kódy SWIFT/BIC vs. IBAN
V prípade platieb závisia údaje, ktoré potrebujete, od toho, kam peniaze idú.
Smerovacie čísla (iba v USA)
9-miestny kód pre americké banky, ktorý bezpečne smeruje platby vrátane priamych vkladov, bankových prevodov a šekov.
SWIFT/BIC kódy (medzinárodné)
8–11-miestny kód pre krajiny mimo USA banky, ktoré bezpečne smerujú medzinárodné platby na správne miesto.
IBAN (medzinárodné číslo účtu)
Číslo účtu špecifické pre danú krajinu používané mimo USA na smerovanie platieb na správny účet v zahraničí.
Často kladené otázky o overovači smerovacích čísel
Smerovacie číslo – nazývané aj smerovacie číslo ABA – identifikuje americkú banku alebo úverovú úniu pre domáce platby. Má deväť číslic a spolu s číslom vášho účtu je potrebné na spracovanie ACH prevodov a mnohých domácich bankových prevodov.
Nie. Smerovacie číslo identifikuje banku; číslo účtu identifikuje váš konkrétny účet v danej banke. Na nastavenie platby zvyčajne potrebujete oboje.
Niektoré inštitúcie používajú jedno smerovacie číslo pre ACH prevody a samostatné číslo pre domáce bankové prevody, pretože platby sa spracovávajú v rôznych sieťach. Vždy použite číslo, ktoré vaša banka uviedla pre typ platby.
Veľké banky často priraďujú smerovacie čísla špecifické pre štát alebo región, aby efektívne smerovali transakcie ACH. Skontrolujte číslo v aplikácii alebo na výpise z banky, či zodpovedá vášmu štátu a typu účtu.
Pozrite si mobilnú aplikáciu svojej banky v časti „Údaje o účte“, na výpis z banky alebo na papierový šek (smerovacie číslo je prvých deväť číslic v riadku MICR). Ak vaša banka uvádza samostatné čísla ACH a bankových prevodov, vyberte si to, ktoré zodpovedá vašej platbe.
Nie. Smerovacie čísla sú určené pre domáce platby v USA. Pri medzinárodných prevodoch zvyčajne použijete SWIFT/BIC a prípadne IBAN alebo formát lokálneho účtu. Xe podporuje vyhľadávanie SWIFT/BIC a medzinárodné platby.
Platby môžu byť vrátené, oneskorené po uzávierke denných platieb alebo nesprávne smerované. Použitie správneho smerovacieho čísla vám pomôže vyhnúť sa vráteniu tovaru, poplatkom a oneskoreniam pri spracovaní.
Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti
Smerovacie čísla, názvy bánk, adresy a ďalšie podrobnosti uvedené v tomto dokumente slúžia len na všeobecné informačné účely. Hoci sa snažíme udržiavať túto stránku presnou, spoločnosť Xe nezaručuje, že informácie sú úplné, aktuálne alebo bez chýb. Finančné inštitúcie môžu zmeniť svoje údaje bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť Xe neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa právneho postavenia, licencie alebo prevádzkovej integrity žiadnej z uvedených bánk alebo sprostredkovateľov. Zahrnutie nepredstavuje schválenie ani overenie.
Akýkoľvek prevod alebo rozhodnutie, ktoré urobíte na základe týchto informácií, je na vaše vlastné riziko. Spoločnosť Xe nezodpovedá za žiadne straty, oneskorenia ani škody vyplývajúce zo spoliehania sa na údaje alebo z jednaní s tretími stranami, na ktoré sa tu odkazuje.
Pred začatím transakcie si vždy overte všetky podrobnosti priamo s príslušnou finančnou inštitúciou.
Toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti je k dispozícii iba v angličtine. Časti tejto stránky sa môžu zobraziť v iných jazykoch, ale právne vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti zostáva v angličtine, aby sa zachovala jeho presnosť a zámer.