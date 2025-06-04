Vyhľadávanie smerovacieho čísla ABA
Vyhľadajte a overte smerovacie čísla amerických bánk (ABA) pre ACH, bankové prevody a šeky. Vyhľadajte podľa banky alebo vložte 9-miestny kód, aby ste si pred odoslaním overili smerovacie číslo.
Čo je smerovacie číslo?
Smerovacie číslo je 9-miestny kód, ktorý identifikuje banku alebo úverovú úniu v USA. Nazýva sa aj číslo ABA alebo smerovacie tranzitné číslo (RTN) a smeruje prevody ACH, domáce bankové platby a spracovanie šekov do správnej inštitúcie a na správnu lokalitu. Vždy používajte správne smerovacie číslo, aby ste predišli oneskoreným prevodom.
Formát smerovacieho čísla
Každé smerovacie číslo v USA (ABA/RTN) má 9 číslic:
Región / Federálny okres (AAAA): Identifikuje federálny okres a oblasť spracovania pre vašu banku.
Identifikátor inštitúcie ABA (BBBB): Identifikuje vašu konkrétnu banku v danom okrese, napríklad identifikačné číslo banky.
Kontrolná číslica (C): Posledná „matematická kontrolná“ číslica, ktorá pomáha odhaliť preklepy alebo nesprávne zadania.
Príklad smerového čísla
Kde je smerovacie číslo na šeku?
Smerové číslo nájdete v ľavom dolnom rohu šeku. Je to prvých deväť číslic v riadku čísel v dolnej časti, za nimi nasleduje číslo vášho účtu a nakoniec číslo šeku.
Celkom
Potrebujete poslať peniaze do zahraničia?
Nájdite smerovacie číslo vašej banky
Kliknite na svoju banku a zobrazte si správne smerovacie čísla v USA pre ACH, bankový prevod a šeky s podrobnosťami podľa štátu a typu účtu. Nevidíte ten svoj? Pre zobrazenie rozšíreného zoznamu použite vyhľadávanie podľa banky .
Ako nájsť svoje smerovacie číslo online
Tu sú jednoduché spôsoby, ako ho nájsť bez toho, aby ste museli volať do banky:
Na tejto stránke: Použite naše vyhľadávanie smerovacích čísel alebo vyberte logo svojej banky a zobrazte si čísla ACH, bankové prevody a šeky.
Online bankovníctvo: Prihláste sa a otvorte Podrobnosti o účte. Vaše smerovacie číslo sa zobrazuje vedľa čísla vášho účtu.
Elektronické výpisy a kontrolné obrázky: Hľadajte prvých deväť číslic vľavo dole.
Adresár Federálneho rezervného systému: Vyhľadajte svoju banku v adresári Fedwire.
Výber správneho smerovacieho čísla
Banky často používajú rôzne smerovacie čísla pre ACH, bankové prevody a šeky. Číslo vytlačené na vašich šekoch nemusí byť to, ktoré potrebujete pre prevod ACH alebo inkaso. Ak si nie ste istí, overte si to vo svojej banke alebo použite naše vyhľadávanie smerovacích čísel na nájdenie správneho čísla. Použitie nesprávneho čísla môže spôsobiť oneskorenia alebo vrátenie tovaru.
Smerovacie číslo verzus číslo účtu
Tieto čísla spolupracujú, ale vykonávajú rôzne úlohy. Vaše smerovacie číslo je 9-miestny kód, ktorý identifikuje vašu banku a smeruje platby ACH, domáce bankové prevody a šeky. Číslo vášho účtu je 8 až 12-miestny kód pre váš individuálny účet. Na papierovom šeku nájdete obe – smerovacie číslo je uvedené ako prvé vľavo dole a za ním nasleduje číslo účtu.
Na čo sa používajú smerovacie čísla?
Smerovacie čísla sa často používajú pri platbách alebo transakciách pre:
Nastavenie priameho vkladu alebo automatickej platby faktúr (ACH)
Poberanie platu, dôchodku, vrátenia daní alebo dávok
Odosielanie alebo prijímanie domáceho bankového prevodu
Prepojenie vášho bankového účtu s aplikáciami na výplatu miezd alebo platieb
Vkladanie šekov alebo spracovanie elektronických šekov
Nie ste si istí, ktoré číslo použiť? Použite naše vyhľadávanie smerovacích čísel.
Smerovacie čísla vs. kódy SWIFT/BIC vs. IBAN
V prípade platieb závisia údaje, ktoré potrebujete, od toho, kam peniaze idú.
Smerovacie čísla (iba v USA)
9-miestny kód pre americké banky, ktorý bezpečne smeruje platby vrátane priamych vkladov, bankových prevodov a šekov.
SWIFT/BIC kódy (medzinárodné)
8–11-miestny kód pre krajiny mimo USA banky, ktoré bezpečne smerujú medzinárodné platby na správne miesto.
IBAN (medzinárodné číslo účtu)
Číslo účtu špecifické pre danú krajinu používané mimo USA na smerovanie platieb na správny účet v zahraničí.
Často kladené otázky o smerovacích číslach
Smerovacie číslo, nazývané aj číslo ABA alebo smerovacie tranzitné číslo, je 9-miestny kód, ktorý identifikuje americkú banku alebo úverovú úniu pre prevody ACH, domáce bankové prevody a spracovanie šekov. Spolupracuje s vaším číslom účtu, aby sa zabezpečilo, že peniaze budú odoslané do správnej banky a na správny účet. Smerovacie čísla sa používajú iba pre platby v USA.
Smerovacie číslo ACH použite na priamy vklad, mzdy a automatickú platbu faktúr. Pre domáce bankové prevody použite smerovacie číslo banky. V prípade papierových šekov použite smerovacie číslo vytlačené na šekoch. Niektoré banky zverejňujú rôzne čísla podľa štátu alebo typu účtu. Ak si nie ste istí, overte si to v online bankovníctve alebo použite naše vyhľadávanie smerovacích čísel na výber správneho čísla pred odoslaním.
Prihláste sa do online alebo mobilného bankovníctva a otvorte Podrobnosti o účte, kde nájdete smerovacie číslo daného účtu. Mnoho bánk uvádza na svojich webových stránkach smerovacie čísla podľa štátu alebo typu účtu. Môžete tiež použiť naše vyhľadávanie smerovacích čísel na vyhľadávanie podľa názvu banky alebo skontrolovať svoje elektronické výpisy a pozrieť si obrázky. Ak vidíte menej ako deväť číslic, môže chýbať úvodná nula.
Platné smerovacie číslo v USA má deväť číslic a prechádza testom kontrolného súčtu. Zadajte 9-miestny kód do nášho vyhľadávania smerovacích čísel, aby ste skontrolovali smerovacie čísla a potvrdili názov a sídlo banky. Uistite sa, že typ čísla zodpovedá vášmu typu platby, napríklad ACH alebo bankový prevod. Ak zobrazená banka nezodpovedá vašim očakávaniam, kontaktujte svoju banku pred odoslaním akýchkoľvek peňazí.
Nie. Smerovacie čísla sú určené len pre platby v USA. Pre medzinárodné prevody budete zvyčajne potrebovať kód SWIFT alebo BIC banky príjemcu a v mnohých krajinách aj IBAN alebo lokálny formát účtu. Ak potrebujete poslať peniaze do zahraničia, porovnajte si možnosti a použite Xe, aby ste si vopred pozreli celkovú cenu, získali jasný odhad doručenia a sledovali svoj prevod.
Veľké banky majú často rôzne smerovacie čísla podľa štátu, typu platby alebo z dôvodu fúzií. Vyberte číslo, ktoré zodpovedá vášmu účtu a typu platby. Ak vás banka upozorní na zmenu, aktualizujte priame vklady, mzdy a platby faktúr, aby ste predišli oneskoreniam alebo vráteniu platieb. V prípade pochybností si overte v online bankovníctve alebo pomocou nášho vyhľadávania smerovacích čísel.
Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti
Smerovacie čísla, názvy bánk, adresy a ďalšie podrobnosti uvedené v tomto dokumente slúžia len na všeobecné informačné účely. Hoci sa snažíme udržiavať túto stránku presnou, spoločnosť Xe nezaručuje, že informácie sú úplné, aktuálne alebo bez chýb. Finančné inštitúcie môžu zmeniť svoje údaje bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť Xe neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa právneho postavenia, licencie alebo prevádzkovej integrity žiadnej z uvedených bánk alebo sprostredkovateľov. Zahrnutie nepredstavuje schválenie ani overenie.
Akýkoľvek prevod alebo rozhodnutie, ktoré urobíte na základe týchto informácií, je na vaše vlastné riziko. Spoločnosť Xe nezodpovedá za žiadne straty, oneskorenia ani škody vyplývajúce zo spoliehania sa na údaje alebo z jednaní s tretími stranami, na ktoré sa tu odkazuje.
Pred začatím transakcie si vždy overte všetky podrobnosti priamo s príslušnou finančnou inštitúciou.
Toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti je k dispozícii iba v angličtine. Časti tejto stránky sa môžu zobraziť v iných jazykoch, ale právne vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti zostáva v angličtine, aby sa zachovala jeho presnosť a zámer.