Čo je smerovacie číslo?
Smerovacie číslo je 9-miestny kód, ktorý identifikuje banku alebo úverovú úniu v USA. Nazýva sa aj číslo ABA alebo smerovacie tranzitné číslo (RTN) a smeruje prevody ACH, domáce bankové platby a spracovanie šekov do správnej inštitúcie a na správnu lokalitu. Vždy používajte správne smerovacie číslo, aby ste predišli oneskoreným prevodom.
Formát smerovacieho čísla
Každé smerovacie číslo v USA (ABA/RTN) má 9 číslic:
Región / Federálny okres (AAAA): Identifikuje federálny okres a oblasť spracovania pre vašu banku.
Identifikátor inštitúcie ABA (BBBB): Identifikuje vašu konkrétnu banku v danom okrese, napríklad identifikačné číslo banky.
Kontrolná číslica (C): Posledná „matematická kontrolná“ číslica, ktorá pomáha odhaliť preklepy alebo nesprávne zadania.
Príklad smerového čísla
Celkom
Potrebujete poslať peniaze do zahraničia?
Medzinárodné prevody peňazí s tradičnými bankami môžu byť drahé kvôli nízkym sadzbám a dodatočným poplatkom. Xe vám pomáha ušetriť vďaka konkurencieschopným sadzbám a nízkym, transparentným poplatkom. Posielajte peniaze do viac ako 190 krajín vo viac ako 130 menách, pozrite si celkovú cenu vopred, získajte spoľahlivý odhad doručenia a sledujte svoj prevod od začiatku do konca.
Smerovacie číslo verzus číslo účtu
Tieto čísla spolupracujú, ale vykonávajú rôzne úlohy. Vaše smerovacie číslo je 9-miestny kód, ktorý identifikuje vašu banku a smeruje platby ACH, domáce bankové prevody a šeky. Číslo vášho účtu je 8 až 12-miestny kód pre váš individuálny účet. Na papierovom šeku nájdete obe – smerovacie číslo je uvedené ako prvé vľavo dole a za ním nasleduje číslo účtu.
Smerovacie čísla vs. kódy SWIFT/BIC vs. IBAN
V prípade platieb závisia údaje, ktoré potrebujete, od toho, kam peniaze idú.
Smerovacie čísla (iba v USA)
9-miestny kód pre americké banky, ktorý bezpečne smeruje platby vrátane priamych vkladov, bankových prevodov a šekov.
SWIFT/BIC kódy (medzinárodné)
8–11-miestny kód pre krajiny mimo USA banky, ktoré bezpečne smerujú medzinárodné platby na správne miesto.
IBAN (medzinárodné číslo účtu)
Číslo účtu špecifické pre danú krajinu používané mimo USA na smerovanie platieb na správny účet v zahraničí.
Často kladené otázky
Smerovacie číslo (ABA) je deväťmiestny kód, ktorý identifikuje americkú banku alebo úverovú úniu pre domáce platby, ako sú prevody ACH a bankové prevody.
Nie vždy. Niektoré banky používajú jedno smerovacie číslo pre ACH a iné pre domáce bankové prevody. Použite číslo, ktoré vaša banka uvedie pre váš typ platby.
Nie. Smerovacie čísla sú určené pre domáce platby v USA. Pre medzinárodné prevody použite SWIFT/BIC a v prípade potreby aj IBAN alebo lokálny formát účtu.
Platby sa môžu vrátiť alebo oneskoriť, najmä ak zmeškáte denné uzávierky. Pred odoslaním vždy overte správne číslo ACH alebo bankového prevodu.
Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti
Smerovacie čísla, názvy bánk, adresy a ďalšie podrobnosti uvedené v tomto dokumente slúžia len na všeobecné informačné účely. Hoci sa snažíme udržiavať túto stránku presnou, spoločnosť Xe nezaručuje, že informácie sú úplné, aktuálne alebo bez chýb. Finančné inštitúcie môžu zmeniť svoje údaje bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť Xe neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa právneho postavenia, licencie alebo prevádzkovej integrity žiadnej z uvedených bánk alebo sprostredkovateľov. Zahrnutie nepredstavuje schválenie ani overenie.
Akýkoľvek prevod alebo rozhodnutie, ktoré urobíte na základe týchto informácií, je na vaše vlastné riziko. Spoločnosť Xe nezodpovedá za žiadne straty, oneskorenia ani škody vyplývajúce zo spoliehania sa na údaje alebo z jednaní s tretími stranami, na ktoré sa tu odkazuje.
Pred začatím transakcie si vždy overte všetky podrobnosti priamo s príslušnou finančnou inštitúciou.
Toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti je k dispozícii iba v angličtine. Časti tejto stránky sa môžu zobraziť v iných jazykoch, ale právne vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti zostáva v angličtine, aby sa zachovala jeho presnosť a zámer.