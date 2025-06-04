Porovnajte výmenný kurz MagNet Bank HUF s CAD
Zvažujete použitie karty MagNet Bank na prevod z HUF do CAD? Porovnajte výmenné kurzy a poplatky MagNet Bank a objavte svoje potenciálne úspory s Xe.
|Poskytovateľ
|Výmenný kurz
|Poplatok za prevod
|Príjemca dostane
0.003900
|Ft0
$3.90Poslať teraz
Zatiaľ nemáme kurzy MagNet Bank pre tento menový pár, ale stále môžete porovnať ponuku od MagNet Bank s aktuálnym kurzom Xe a zistiť potenciálne úspory. Skontrolujte čoskoro, neustále rozširujeme naše údaje, aby sme vám priniesli viac kurzov.
O MagNet Bank Zrt
S pôvodmi v roku 1995 a premenovaná v roku 2010, banka MagNet so sídlom v Budapešti je univerzálna banka založená na hodnotách. Poskytuje maloobchodné a MSP bankovníctvo - účty, karty, pôžičky, platby a digitálne služby - podporujúc transparentnosť a dopad na komunitu prostredníctvom programov orientovaných na zákazníkov.
Aký rýchly je prevod z MagNet Bank HUF do CAD ?
Dodacie lehoty pre medzinárodné prevody s MagNet Bank z Maďarsko do Kanada sa líšia v závislosti od spôsobu platby a načasovania transakcie. Medzinárodné bankové prevody zvyčajne trvajú 1 až 5 pracovných dní. Doručenie môžu ovplyvniť aj faktory, ako sú štátne sviatky a bezpečnostné kontroly. Skontrolujte si časy uzávierky pre MagNet Bank Zrt, aby ste sa vyhli meškaniam.
Aké sú poplatky za prevod z MagNet Bank na ?
Poplatky za medzinárodný prevod peňazí z HUF do CAD vo výške MagNet Bank závisia od faktorov, ako je napríklad výška prevodu. Väčšie prevody zvyčajne prinášajú nižšie poplatky a lepšie výmenné kurzy. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a porovnajte poplatky MagNet Bank s Xe.
Často kladené otázky
Výmenný kurz ponúkaný spoločnosťou MagNet Bank na konverziu Maďarský forint (HUF) na Kanadský dolár (CAD) môže zahŕňať maržu nad skutočným stredným trhovým kurzom. To znamená, že by ste mohli dostať menej Kanadský dolár , ako sa očakávalo. Použite našu porovnávaciu tabuľku a pozrite sa, ako sa cena MagNet Bankporovnáva s cenami Xe a iných poskytovateľov.
MagNet Bank môže účtovať fixný poplatok za prevod, percentuálny poplatok alebo oboje v závislosti od spôsobu prevodu a miesta určenia. Tieto poplatky – spolu s výmenným kurzom – ovplyvňujú, koľko príjemca dostane. Náš nástroj to rozoberie, aby ste mohli porovnať celkové náklady s inými možnosťami, ako je Xe.
Prevody z Maďarský forint do Kanadský dolár pomocou MagNet Bank zvyčajne trvajú 1 až 5 pracovných dní. Načasovanie závisí od uzávierok, sviatkov, cieľovej krajiny a časov spracovania prijímajúcej banky. Spoločnosť Xe ponúka doručenie väčšiny prevodov v ten istý deň.
MagNet Bank môže mať denné alebo jednorazové limity pre medzinárodné prevody. Pre väčšie sumy možno budete musieť navštíviť aj pobočku. Xe podporuje vyššie limity pre online odosielanie, čo ponúka flexibilitu a pohodlie pri medzinárodných prevodoch väčších súm.
Mnohí poskytovatelia vrátane MagNet Bank môžu aktualizovať svoje výmenné kurzy na základe trhových podmienok. Kurzy však môžu byť stanovené raz denne alebo upravené menej často ako kurzy z vyhradených devízových služieb. Xe aktualizuje sadzby v reálnom čase, čo vám dáva väčšiu kontrolu nad tým, kedy ich odoslať.