Porovnajte výmenný kurz Luminor Estonia EUR s AUD

Zvažujete použitie karty Luminor Estonia na prevod z EUR do AUD? Porovnajte výmenné kurzy a poplatky Luminor Estonia a objavte svoje potenciálne úspory s Xe.

1000
eur
EUR - Euro
aud
AUD - Austrálsky dolár

Porozprávajte sa s menovým expertom ešte dnes. Môžeme prekonať kurzy konkurencie.

Naplánovať hovor
Xe
Výmenný kurz
1.721100
Poplatok za prevod€0
Príjemca dostane$1,721.10
Poslať teraz

Zatiaľ nemáme kurzy Luminor Estonia pre tento menový pár, ale stále môžete porovnať ponuku od Luminor Estonia s aktuálnym kurzom Xe a zistiť potenciálne úspory. Skontrolujte čoskoro, neustále rozširujeme naše údaje, aby sme vám priniesli viac kurzov.

O Luminor Bank AS

Luminor Bank AS (Estónia) Založená v roku 2017 kombinovaním pobaltských operácií hlavných severských bánk, Luminor je popredná univerzálna banka v Estónsku so sídlom v Tallinne. Obsluhuje jednotlivcov a firmy s účtami, kartami, pôžičkami a hypotékami, obchodnými službami, správou hotovosti a digitálnym bankovníctvom, pričom koordinuje naprieč pobaltskými štátmi. Modernizačná stratégia a regionálna škála podporujú exportérov, vlastníkov domov a stredne veľké firmy.

How long does it take to send money with your bank?

Aký rýchly je prevod z Luminor Estonia EUR do AUD ?

Dodacie lehoty pre medzinárodné prevody s Luminor Estonia z Krajiny členovia eura do Austrália sa líšia v závislosti od spôsobu platby a načasovania transakcie. Medzinárodné bankové prevody zvyčajne trvajú 1 až 5 pracovných dní. Doručenie môžu ovplyvniť aj faktory, ako sú štátne sviatky a bezpečnostné kontroly. Skontrolujte si časy uzávierky pre Luminor Bank AS, aby ste sa vyhli meškaniam.

What are banks' money transfer fees?

Aké sú poplatky za prevod z Luminor Estonia na ?

Poplatky za medzinárodný prevod peňazí z EUR do AUD vo výške Luminor Estonia závisia od faktorov, ako je napríklad výška prevodu. Väčšie prevody zvyčajne prinášajú nižšie poplatky a lepšie výmenné kurzy. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a porovnajte poplatky Luminor Estonia s Xe.

Prečo prevádzať cez Xe namiesto tradičných bánk?

Better rates

Lepšie sadzby

Neustále ponúkame úrokové sadzby, ktoré prekonávajú bankové úvery, a tak vám zaručujeme maximálnu hodnotu za vaše peniaze. Porovnajte nás s vašou bankou a uvidíte rozdiel.

Poslať viac
Lower fees

Nižšie poplatky

Účtujeme menej, takže vy ušetríte viac. Navyše, všetky poplatky vždy zobrazíme pred potvrdením prevodu, takže presne viete, za čo platíte.

Míňajte menej
Faster transfers

Rýchlejšie prevody

Väčšina prevodov sa vybaví v ten istý deň. Vieme, aké dôležité je, aby boli vaše peniaze doručené rýchlo a spoľahlivo.

Posielajte rýchlejšie
Xe 24/5 expert global transfer support

Xe 24/5 expertná podpora globálnych prevodov

Potrebujete pomoc s medzinárodným prevodom peňazí? Sme tu, aby sme vám pomohli – kontaktujte nás ešte dnes a získajte personalizovanú podporu!

Zavolajte nám: +1 (800) 772-7779
Transfer more with Xe's higher online send limits

Preneste viac s vyššími limitmi online odosielania od Xe

Ponúkame vyššie limity pre online prevody ako tradičné banky, čo vám umožňuje poslať viac peňazí naraz. Rozlúčte sa s delením väčších súm a vychutnajte si jednoduchší a efektívnejší spôsob presunu peňazí.

Začať odosielať

Xe dôveruje miliónom ľudí na celom svete

Ste pripravení začať?

Porovnali ste výmenné kurzy spoločnosti Luminor Estonia s kurzami spoločnosti Xe a je čas získať najlepšiu hodnotu pre vaše medzinárodné prevody peňazí. Váš prvý prevod je vzdialený len pár kliknutí – začnite teraz a posuňte svoje peniaze ďalej!

Začnite šetriť na prevodoch

Často kladené otázky

Výmenný kurz ponúkaný spoločnosťou Luminor Estonia na konverziu Euro (EUR) na Austrálsky dolár (AUD) môže zahŕňať maržu nad skutočným stredným trhovým kurzom. To znamená, že by ste mohli dostať menej Austrálsky dolár , ako sa očakávalo. Použite našu porovnávaciu tabuľku a pozrite sa, ako sa cena Luminor Estoniaporovnáva s cenami Xe a iných poskytovateľov.

Luminor Estonia môže účtovať fixný poplatok za prevod, percentuálny poplatok alebo oboje v závislosti od spôsobu prevodu a miesta určenia. Tieto poplatky – spolu s výmenným kurzom – ovplyvňujú, koľko príjemca dostane. Náš nástroj to rozoberie, aby ste mohli porovnať celkové náklady s inými možnosťami, ako je Xe.

Prevody z Euro do Austrálsky dolár pomocou Luminor Estonia zvyčajne trvajú 1 až 5 pracovných dní. Načasovanie závisí od uzávierok, sviatkov, cieľovej krajiny a časov spracovania prijímajúcej banky. Spoločnosť Xe ponúka doručenie väčšiny prevodov v ten istý deň.

Luminor Estonia môže mať denné alebo jednorazové limity pre medzinárodné prevody. Pre väčšie sumy možno budete musieť navštíviť aj pobočku. Xe podporuje vyššie limity pre online odosielanie, čo ponúka flexibilitu a pohodlie pri medzinárodných prevodoch väčších súm.

Mnohí poskytovatelia vrátane Luminor Estonia môžu aktualizovať svoje výmenné kurzy na základe trhových podmienok. Kurzy však môžu byť stanovené raz denne alebo upravené menej často ako kurzy z vyhradených devízových služieb. Xe aktualizuje sadzby v reálnom čase, čo vám dáva väčšiu kontrolu nad tým, kedy ich odoslať.