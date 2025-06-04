Porovnajte výmenný kurz Kuveyt Turk TRY s USD
Zvažujete použitie karty Kuveyt Turk na prevod z TRY do USD? Porovnajte výmenné kurzy a poplatky Kuveyt Turk a objavte svoje potenciálne úspory s Xe.
|Poskytovateľ
|Výmenný kurz
|Poplatok za prevod
|Príjemca dostane
Momentálne nemáme údaje pre túto menu.
O Kuveyt Turk Participation Bank
Založená v roku 1989 v Istanbule, Kuveyt Türk je vedúca participatívna (islamská) banka. Ponúka účty a sporiace účty v súlade so šaríou, karty, maloobchodné a podnikové financovanie, obchodné služby, spravovanie hotovosti, pokladničné služby a riešenia pre drahé kovy, poskytované prostredníctvom pobočiek a robustných digitálnych kanálov, ktoré podporujú SME a dodávateľské reťazce halal priemyslu.
Aký rýchly je prevod z Kuveyt Turk TRY do USD ?
Dodacie lehoty pre medzinárodné prevody s Kuveyt Turk z Turecko do Spojené štáty sa líšia v závislosti od spôsobu platby a načasovania transakcie. Medzinárodné bankové prevody zvyčajne trvajú 1 až 5 pracovných dní. Doručenie môžu ovplyvniť aj faktory, ako sú štátne sviatky a bezpečnostné kontroly. Skontrolujte si časy uzávierky pre Kuveyt Turk Participation Bank, aby ste sa vyhli meškaniam.
Aké sú poplatky za prevod z Kuveyt Turk na ?
Poplatky za medzinárodný prevod peňazí z TRY do USD vo výške Kuveyt Turk závisia od faktorov, ako je napríklad výška prevodu. Väčšie prevody zvyčajne prinášajú nižšie poplatky a lepšie výmenné kurzy. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a porovnajte poplatky Kuveyt Turk s Xe.
Často kladené otázky
Výmenný kurz ponúkaný spoločnosťou Kuveyt Turk na konverziu Turecká líra (TRY) na Americký dolár (USD) môže zahŕňať maržu nad skutočným stredným trhovým kurzom. To znamená, že by ste mohli dostať menej Americký dolár , ako sa očakávalo. Použite našu porovnávaciu tabuľku a pozrite sa, ako sa cena Kuveyt Turkporovnáva s cenami Xe a iných poskytovateľov.
Kuveyt Turk môže účtovať fixný poplatok za prevod, percentuálny poplatok alebo oboje v závislosti od spôsobu prevodu a miesta určenia. Tieto poplatky – spolu s výmenným kurzom – ovplyvňujú, koľko príjemca dostane. Náš nástroj to rozoberie, aby ste mohli porovnať celkové náklady s inými možnosťami, ako je Xe.
Prevody z Turecká líra do Americký dolár pomocou Kuveyt Turk zvyčajne trvajú 1 až 5 pracovných dní. Načasovanie závisí od uzávierok, sviatkov, cieľovej krajiny a časov spracovania prijímajúcej banky. Spoločnosť Xe ponúka doručenie väčšiny prevodov v ten istý deň.
Kuveyt Turk môže mať denné alebo jednorazové limity pre medzinárodné prevody. Pre väčšie sumy možno budete musieť navštíviť aj pobočku. Xe podporuje vyššie limity pre online odosielanie, čo ponúka flexibilitu a pohodlie pri medzinárodných prevodoch väčších súm.
Mnohí poskytovatelia vrátane Kuveyt Turk môžu aktualizovať svoje výmenné kurzy na základe trhových podmienok. Kurzy však môžu byť stanovené raz denne alebo upravené menej často ako kurzy z vyhradených devízových služieb. Xe aktualizuje sadzby v reálnom čase, čo vám dáva väčšiu kontrolu nad tým, kedy ich odoslať.