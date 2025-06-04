Porovnajte výmenný kurz Banque de Tunisie TND s EUR
Zvažujete použitie karty Banque de Tunisie na prevod z TND do EUR? Porovnajte výmenné kurzy a poplatky Banque de Tunisie a objavte svoje potenciálne úspory s Xe.
Porozprávajte sa s menovým expertom ešte dnes.
|Poskytovateľ
|Výmenný kurz
|Poplatok za prevod
|Príjemca dostane
0.287200
|د.ت0
€287.20Poslať teraz
Zatiaľ nemáme kurzy Banque de Tunisie pre tento menový pár, ale stále môžete porovnať ponuku od Banque de Tunisie s aktuálnym kurzom Xe a zistiť potenciálne úspory. Skontrolujte čoskoro, neustále rozširujeme naše údaje, aby sme vám priniesli viac kurzov.
O Banque de Tunisie
Jedna z dlhoročných bánk v Tunisku so sídlom v Tunise, Banque de Tunisie obsluhuje jednotlivcov, SME, korporácie a verejné subjekty. Ponúka platby, karty, hypotéky, úvery, obchodné služby, správu hotovosti, trhy a bohatstvo, poskytované prostredníctvom pobočiek a moderných digitálnych kanálov, ktoré podporujú obchod, nehnuteľnosti a infraštruktúru.
Aký rýchly je prevod z Banque de Tunisie TND do EUR ?
Dodacie lehoty pre medzinárodné prevody s Banque de Tunisie z Tunisko do Krajiny členovia eura sa líšia v závislosti od spôsobu platby a načasovania transakcie. Medzinárodné bankové prevody zvyčajne trvajú 1 až 5 pracovných dní. Doručenie môžu ovplyvniť aj faktory, ako sú štátne sviatky a bezpečnostné kontroly. Skontrolujte si časy uzávierky pre Banque de Tunisie, aby ste sa vyhli meškaniam.
Aké sú poplatky za prevod z Banque de Tunisie na ?
Poplatky za medzinárodný prevod peňazí z TND do EUR vo výške Banque de Tunisie závisia od faktorov, ako je napríklad výška prevodu. Väčšie prevody zvyčajne prinášajú nižšie poplatky a lepšie výmenné kurzy. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a porovnajte poplatky Banque de Tunisie s Xe.
Prečo prevádzať cez Xe namiesto tradičných bánk?
Lepšie sadzby
Neustále ponúkame úrokové sadzby, ktoré prekonávajú bankové úvery, a tak vám zaručujeme maximálnu hodnotu za vaše peniaze. Porovnajte nás s vašou bankou a uvidíte rozdiel.
Nižšie poplatky
Účtujeme menej, takže vy ušetríte viac. Navyše, všetky poplatky vždy zobrazíme pred potvrdením prevodu, takže presne viete, za čo platíte.
Rýchlejšie prevody
Väčšina prevodov sa vybaví v ten istý deň. Vieme, aké dôležité je, aby boli vaše peniaze doručené rýchlo a spoľahlivo.
Xe 24/5 expertná podpora globálnych prevodov
Potrebujete pomoc s medzinárodným prevodom peňazí? Sme tu, aby sme vám pomohli – kontaktujte nás ešte dnes a získajte personalizovanú podporu!
Preneste viac s vyššími limitmi online odosielania od Xe
Ponúkame vyššie limity pre online prevody ako tradičné banky, čo vám umožňuje poslať viac peňazí naraz. Rozlúčte sa s delením väčších súm a vychutnajte si jednoduchší a efektívnejší spôsob presunu peňazí.
Často kladené otázky
Výmenný kurz ponúkaný spoločnosťou Banque de Tunisie na konverziu Tuniský dinár (TND) na Euro (EUR) môže zahŕňať maržu nad skutočným stredným trhovým kurzom. To znamená, že by ste mohli dostať menej Euro , ako sa očakávalo. Použite našu porovnávaciu tabuľku a pozrite sa, ako sa cena Banque de Tunisieporovnáva s cenami Xe a iných poskytovateľov.
Banque de Tunisie môže účtovať fixný poplatok za prevod, percentuálny poplatok alebo oboje v závislosti od spôsobu prevodu a miesta určenia. Tieto poplatky – spolu s výmenným kurzom – ovplyvňujú, koľko príjemca dostane. Náš nástroj to rozoberie, aby ste mohli porovnať celkové náklady s inými možnosťami, ako je Xe.
Prevody z Tuniský dinár do Euro pomocou Banque de Tunisie zvyčajne trvajú 1 až 5 pracovných dní. Načasovanie závisí od uzávierok, sviatkov, cieľovej krajiny a časov spracovania prijímajúcej banky. Spoločnosť Xe ponúka doručenie väčšiny prevodov v ten istý deň.
Banque de Tunisie môže mať denné alebo jednorazové limity pre medzinárodné prevody. Pre väčšie sumy možno budete musieť navštíviť aj pobočku. Xe podporuje vyššie limity pre online odosielanie, čo ponúka flexibilitu a pohodlie pri medzinárodných prevodoch väčších súm.
Mnohí poskytovatelia vrátane Banque de Tunisie môžu aktualizovať svoje výmenné kurzy na základe trhových podmienok. Kurzy však môžu byť stanovené raz denne alebo upravené menej často ako kurzy z vyhradených devízových služieb. Xe aktualizuje sadzby v reálnom čase, čo vám dáva väčšiu kontrolu nad tým, kedy ich odoslať.