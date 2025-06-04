Coduri SWIFT/BIC în Nicaragua
Găsește codul SWIFT/BIC corect pentru banca ta. Căutați după numele băncii și oraș sau selectați dintre băncile populare din Nicaragua.
Trebuie să găsești codul SWIFT al băncii tale din Nicaragua?
Aveți nevoie de un cod SWIFT/BIC pentru a trimite sau primi un transfer bancar internațional în Nicaragua? Folosește directorul nostru pentru a găsi codul SWIFT corect pentru banca și sucursala ta. Indiferent dacă transferați bani către Nicaragua sau trimiteți fonduri în străinătate, codul SWIFT corect este esențial pentru transferuri fiabile.
Întrebări frecvente
Un cod SWIFT — cunoscut și sub denumirea de BIC (Bank Identifier Code) — este un standard internațional pentru identificarea băncilor și a instituțiilor financiare. Veți avea nevoie de codul SWIFT corect în Nicaragua pentru a trimite sau primi transferuri bancare internaționale în mod precis și sigur.
Puteți găsi codul SWIFT corect pentru banca dvs. din Nicaragua căutând pe această pagină folosind numele băncii, orașul sau sucursala. De asemenea, puteți verifica extrasul de cont bancar sau puteți contacta sucursala locală.
Unele bănci din Nicaragua folosesc un singur cod SWIFT pentru toate sucursalele, în timp ce altele au coduri specifice sucursalei. Cel mai bine este să confirmați cu banca dvs. pentru a evita întârzierile sau erorile în transferul internațional.
Utilizarea unui cod SWIFT greșit pentru o bancă din Nicaragua poate duce la întârzierea, respingerea sau trimiterea plății către contul greșit. Verificați întotdeauna codul cu banca dvs. înainte de a transfera bani.
Nu, un cod SWIFT identifică banca, în timp ce un IBAN (Număr Internațional de Cont Bancar) identifică contul individual. Nu toate băncile din Nicaragua folosesc coduri IBAN, dar ambele pot fi necesare pentru anumite transferuri, în special în Europa sau Orientul Mijlociu.
Puteți valida codurile SWIFT în Nicaragua prin:
Verificare la banca dvs.
Căutarea în directoarele SWIFT online (cum ar fi acesta)
Căutarea codului de pe extrasul de cont
Declinare de responsabilitate
Codurile SWIFT, numele băncilor, adresele și alte informații conexe furnizate pe această pagină sunt doar cu titlu informativ general. Deși ne străduim să asigurăm acuratețea, Xe nu garantează că informațiile sunt complete, actuale sau lipsite de erori. Detaliile se pot modifica fără notificare prealabilă și este posibil să nu reflecte cele mai recente date disponibile de la instituțiile financiare respective.
Xe nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la statutul juridic, statutul de reglementare sau integritatea operațională a vreunei bănci, instituții financiare sau intermediari listați. Nu aprobăm și nu verificăm legitimitatea niciunei entități incluse și nici nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru utilizarea de către dvs. a informațiilor furnizate.
Orice tranzacții financiare sau decizii luate pe baza acestor informații se fac pe propriul risc. Xe nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere, întârziere sau daune rezultate din utilizarea datelor și nici din orice relații cu terțe părți ale căror informații sunt afișate pe acest site.
Vă recomandăm să verificați independent toate detaliile la instituția financiară relevantă înainte de a iniția orice tranzacție.
Această declinare a responsabilității este furnizată numai în limba engleză și nu a fost tradusă. Deși restul acestei pagini poate apărea în limba selectată de dvs., declinarea responsabilității rămâne în limba engleză pentru a-i păstra acuratețea și intenția.