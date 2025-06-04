Cod SWIFT Banco BMG în Brazil
Codul SWIFT/BIC pentru Banco BMG este BMBCBRSPXXX. Totuși, Banco BMG poate utiliza coduri SWIFT/BIC diferite în funcție de serviciu sau sucursală. Dacă nu ești sigur pe care să îl folosești, confirmă cu destinatarul sau contactează direct Banco BMG .
BMBCBRSPXXX
Numele băncii
BANCO BMG S/A
Cod SWIFT
BMBCBRSPXXX
Adresă
AV. PRESIDENTE JUSCELINO, 1830, KUBITSCHEK, VILA NOVA CONCEICAO
Oraș
SAO PAULO
Țară
BRAZIL
Acesta este principalul cod SWIFT/BIC pentru Banco BMG în Brazil
Sucursale locale
Mai jos puteți găsi sucursalele locale pentru Banco BMG în Brazil.
Despre BMBCBRSPXXX
Codul SWIFT principal pentru Banco BMG din Brazil este BMBCBRSPXXX. Acest cod identifică sediul principal al băncii pentru plăți internaționale din Brazil și este utilizat în mod obișnuit atunci când un cod specific sucursalei nu este necesar sau disponibil. Dacă trimiteți bani către un cont cu Banco BMG în Brazil, iar destinatarul nu a furnizat un cod SWIFT al sucursalei locale, utilizarea BMBCBRSPXXX este de obicei o opțiune sigură și fiabilă.
Folosind BMBCBRSPXXX
Puteți utiliza codul SWIFT/BIC principal al lui Banco BMG BMBCBRSPXXX atunci când:
Trimiterea unui transfer internațional de bani către Banco BMG în Brazil
Destinatarul nu a furnizat un cod SWIFT/BIC specific sucursalei
Banco BMG procesează plata centralizat prin intermediul sediului său principal
Doriți să utilizați un cod SWIFT/BIC implicit acceptat pe scară largă
Întrebări frecvente
Codul SWIFT al sediului central pentru Banco BMG este BMBCBRSPXXX. Acest cod este utilizat în mod obișnuit pentru transferurile bancare internaționale către sediul central al băncii Sao Paulo . Identifică Banco BMG în rețeaua SWIFT, ajutând la asigurarea că fondurile sunt direcționate către instituția financiară corectă.
Dacă nu cunoașteți codul SWIFT al sucursalei locale, puteți utiliza de obicei codul SWIFT al sediului central (BMBCBRSPXXX) pentru a primi plăți internaționale. Totuși, cel mai bine este să confirmați cu banca dvs. pentru a evita potențiale întârzieri. Puteți găsi codul corect verificând portalul dvs. de servicii bancare online, contactând serviciul de asistență pentru clienți sau consultând un extras de cont bancar recent.
Da, în general este sigur să utilizați codul SWIFT al sediului principal (BMBCBRSPXXX) pentru a primi plăți internaționale - mai ales dacă sucursala dvs. locală nu are un cod dedicat. Banco BMG va putea în continuare să direcționeze fondurile către contul dumneavoastră folosind numărul complet de cont și alte detalii de identificare. Acestea fiind spuse, verificați întotdeauna această abordare cu banca dvs., în special pentru tranzacții mari.
Pentru a găsi codul SWIFT corect pentru sucursala dvs. Banco BMG , aveți câteva opțiuni:
Folosește Găsirea codurilor SWIFT pentru sucursale – cea mai simplă modalitate de a verifica dacă sucursala ta are un cod SWIFT unic sau dacă ar trebui să utilizezi codul sediului central (BMBCBRSPXXX).
Conectați-vă la platforma dvs. bancară online Banco BMG și consultați instrucțiunile pentru transferul bancar.
Contactați sucursala locală sau sunați la serviciul clienți Banco BMG .
Verifică un extras de cont bancar sau un carnet de cecuri recent, care poate include detalii despre plățile internaționale.
Dacă sucursala dvs. nu are un cod SWIFT unic, puteți utiliza de obicei BMBCBRSPXXX.
Dacă introduceți codul SWIFT greșit:
Plata dumneavoastră poate fi întârziată sau respinsă.
Fondurile ar putea fi trimise către instituția financiară greșită și recuperarea lor ar putea dura ceva timp.
Unele bănci pot percepe un comision pentru plățile returnate sau direcționate greșit.
Pentru a evita acest lucru, verificați întotdeauna de două ori codul SWIFT și informațiile contului înainte de a trimite un transfer.
În majoritatea cazurilor, veți avea nevoie de un cod SWIFT pentru a primi plăți internaționale, deoarece acesta identifică banca destinatară și asigură rutarea corectă. În funcție de țară și de metoda de transfer, expeditorul poate avea nevoie și de detalii suplimentare, cum ar fi numărul contului dvs., numărul de rutare sau codul IBAN.
Da, Banco BMG are de obicei un cod SWIFT pentru sediul principal (BMBCBRSPXXX), precum și coduri SWIFT specifice sucursalei pentru anumite locații. Dacă poți găsi codul SWIFT al sucursalei tale locale, cel mai bine este să îl folosești pentru a asigura cea mai precisă rutare. Dacă sucursala dvs. nu are un cod unic sau nu sunteți sigur, utilizarea codului principal este în general acceptabilă pentru primirea de plăți internaționale.
BMBCBRSPXXX este codul SWIFT standard utilizat pentru sediul central Sao Paulo al companiei Banco BMG . Alte entități Banco BMG — cum ar fi sucursalele din diferite țări sau unități de afaceri — pot avea propriile coduri SWIFT, în special pentru operațiuni de corporate sau investment banking. Diferența constă în locație sau în scopul afacerii, dar pentru majoritatea transferurilor personale și pentru întreprinderi mici către Brazil, BMBCBRSPXXX este codul corect și suficient.
Declinare de responsabilitate
Codurile SWIFT, numele băncilor, adresele și alte informații conexe furnizate pe această pagină sunt doar cu titlu informativ general. Deși ne străduim să asigurăm acuratețea, Xe nu garantează că informațiile sunt complete, actuale sau lipsite de erori. Detaliile se pot modifica fără notificare prealabilă și este posibil să nu reflecte cele mai recente date disponibile de la instituțiile financiare respective.
Xe nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la statutul juridic, statutul de reglementare sau integritatea operațională a vreunei bănci, instituții financiare sau intermediari listați. Nu aprobăm și nu verificăm legitimitatea niciunei entități incluse și nici nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru utilizarea de către dvs. a informațiilor furnizate.
Orice tranzacții financiare sau decizii luate pe baza acestor informații se fac pe propriul risc. Xe nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere, întârziere sau daune rezultate din utilizarea datelor și nici din orice relații cu terțe părți ale căror informații sunt afișate pe acest site.
Vă recomandăm să verificați independent toate detaliile la instituția financiară relevantă înainte de a iniția orice tranzacție.
Această declinare a responsabilității este furnizată numai în limba engleză și nu a fost tradusă. Deși restul acestei pagini poate apărea în limba selectată de dvs., declinarea responsabilității rămâne în limba engleză pentru a-i păstra acuratețea și intenția.