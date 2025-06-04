Cod SWIFT CommBank în Australia

Declinare de responsabilitate

Codurile SWIFT, numele băncilor, adresele și alte informații conexe furnizate pe această pagină sunt doar cu titlu informativ general. Deși ne străduim să asigurăm acuratețea, Xe nu garantează că informațiile sunt complete, actuale sau lipsite de erori. Detaliile se pot modifica fără notificare prealabilă și este posibil să nu reflecte cele mai recente date disponibile de la instituțiile financiare respective.

Xe nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la statutul juridic, statutul de reglementare sau integritatea operațională a vreunei bănci, instituții financiare sau intermediari listați. Nu aprobăm și nu verificăm legitimitatea niciunei entități incluse și nici nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru utilizarea de către dvs. a informațiilor furnizate.

Orice tranzacții financiare sau decizii luate pe baza acestor informații se fac pe propriul risc. Xe nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere, întârziere sau daune rezultate din utilizarea datelor și nici din orice relații cu terțe părți ale căror informații sunt afișate pe acest site.

Vă recomandăm să verificați independent toate detaliile la instituția financiară relevantă înainte de a iniția orice tranzacție.

Această declinare a responsabilității este furnizată numai în limba engleză și nu a fost tradusă. Deși restul acestei pagini poate apărea în limba selectată de dvs., declinarea responsabilității rămâne în limba engleză pentru a-i păstra acuratețea și intenția.