Nu întotdeauna. Unele bănci folosesc un singur cod SWIFT (de obicei, codul sediului central care se termină în XXX) pentru toate sucursalele. Alții atribuie coduri SWIFT unice sucursalelor individuale, adesea cu ultimele trei caractere specifice. Dacă destinatarul furnizează un cod specific sucursalei, cel mai bine este să îl utilizați - acest lucru poate ajuta la accelerarea procesării sau la asigurarea că plata ajunge mai repede la locația corectă.