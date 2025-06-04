Lloyds Bank, fondată în 1765, are sediul în Londra, Regatul Unit. Ca una dintre cele mai mari și mai bine stabilite instituții financiare din Marea Britanie, Lloyds servește milioane de clienți printr-o rețea de sucursale și servicii bancare digitale. Cu o prezență puternică în domeniul bancar personal, de afaceri și comercial, Lloyds oferă o gamă cuprinzătoare de servicii financiare, inclusiv servicii bancare de zi cu zi, ipoteci, economii, împrumuturi, gestionarea averii și soluții de banking corporate. Lloyds Bank face parte din Lloyds Banking Group, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii financiare din Marea Britanie.