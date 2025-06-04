Porównaj kurs wymiany MONETA CZK do GBP

MONETA Money Bank, a.s. Z korzeniami sięgającymi późnych lat 90. XX wieku i z siedzibą w Pradze, MONETA Money Bank jest dużym pożyczkodawcą detalicznym i dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oferuje rachunki, karty, pożyczki konsumenckie i samochodowe, kredyty hipoteczne, kredyty dla małych firm, usługi dla handlowców oraz produkty oszczędnościowe i inwestycyjne. Kompaktowa sieć oddziałów, rozbudowany dostęp do bankomatów i silna bankowość mobilna umożliwiają efektywną, ogólnokrajową obsługę klientów masowych i przedsiębiorczych.