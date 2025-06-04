Porównaj kurs wymiany Lloyds GBP do ZAR

Lloyds Bank, założony w 1765 roku, ma siedzibę w Londynie, Wielka Brytania. Jako jedna z największych i najbardziej ugruntowanych instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii, Lloyds obsługuje miliony klientów poprzez sieć oddziałów i usługi bankowości cyfrowej. Z silną obecnością w bankowości osobistej, biznesowej i komercyjnej, Lloyds oferuje kompleksowy zakres usług finansowych, w tym codzienną bankowość, kredyty hipoteczne, oszczędności, pożyczki, zarządzanie majątkiem i rozwiązania bankowości korporacyjnej. Lloyds Bank jest częścią Lloyds Banking Group, jednego z wiodących dostawców usług finansowych w Wielkiej Brytanii.